Ein Mann tritt mit einem Kantholz auf die Straße und schwingt es in Richtung eines herannahenden Motorrads. Die Aktion hat dramatische Folgen - für den Fußgänger und zwei weitere Männer.

Visselhövede (dpa) – Bei einem Angriff mit einem Kantholz auf einer Straße im niedersächsischen Visselhövede ist ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, trat der Mann am Montagabend plötzlich auf die Fahrbahn und schwang das Holz in Richtung eines Motorrads, auf dem zwei 19 und 21 Jahre alte Männer fuhren. Der 19 Jahre alte Fahrer versuchte auszuweichen, verlor die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte gemeinsam mit seinem Sozius in den Grünstreifen. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ob der 51-Jährige von dem Zweirad erfasst wurde oder ob die tödlichen Verletzungen durch das Kantholz entstanden, war zunächst unklar. Der Mann starb am Unfallort.

Die Polizei versucht auch herauszufinden, warum der 51-Jährige das herannahende Motorrad mit dem Kantholz angriff. Nach den ersten Erkenntnissen der Beamten war das Leichtkraftrad nicht zugelassen. Es hatte keine Versicherung und kein Kennzeichen. Der 19-jährige Fahrer hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis.