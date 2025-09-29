Zum Auftakt der WM im Kanuslalom bleiben die Deutschen ohne Medaille. Im Einzelzeitfahren fehlt der Leipzigerin Andrea Herzog nur eine Winzigkeit für Bronze.

Penrith (dpa) – Andrea Herzog hat als Vierte das Podium zum Auftakt der Kanuslalom-Weltmeisterschaften im australischen Penrith knapp verpasst. Im neuen Wettbewerb Kajak-Cross-Individual, einem Einzelzeitfahren, paddelte die 25 Jahre alte Leipzigerin mit einem winzigen Rückstand von 0,05 Sekunden an Bronze vorbei. Den Sieg holte sich die Schweizerin Alena Marx vor der Slowenin Ajda Novak und der Brasilianerin Ana Satila.

«Fünf Hundertstel echt ärgerlich»

«Holz kann in manchen Momenten auch einmal ganz schön sein. Mit Top-Ten wäre ich schon super happy gewesen. Dass es jetzt ein vierter Platz geworden ist, ist supercool. Aber die fünf Hundertstel sind schon echt ärgerlich. Eigentlich würde man die noch überall auf der Strecke rauskitzeln können», sagte die Canadierspezialistin Herzog, die in dieser Saison erstmals in das Cross-Boot gestiegen ist.

Bei den Männern fuhr der Augsburger Olympia-Dritte Noah Hegge mit Platz 20 das beste deutsche Ergebnis ein. WM-Gold holte der Spanier Davis Llorente vor dem Briten Joseph Clarke und dem Tschechen Jakub Krejc.