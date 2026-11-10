Eine Kollegin stichelt wegen Ihres Erfolgs, ein Freund reagiert gereizt auf Ihr neues Glück: Neid kann Beziehungen belasten. Wie Sie darauf reagieren können, ohne den Konflikt zu verschärfen.

Berlin (dpa/tmn) – Mitunter kommt es vor, dass man mit dem Neid einer anderen Person konfrontiert ist. Das kann unangenehm sein – und viele fragen sich in einer solchen Situation: Wie verhalte ich mich richtig, ohne die Beziehung noch weiter zu belasten?

«Zunächst ist es wichtig, dass Neid eine normale menschliche Reaktion ist, wenn ich etwas habe, das der andere auch gerne hätte», sagt der Berliner Psychoanalytiker Eckehard Pioch. Es helfe nicht, wütend zu reagieren und dem anderen den gezeigten Neid vorzuwerfen.

Besser sei es, das Thema Neid offen anzusprechen – vor allem, bei verletzender Kritik und Sticheleien. «Ebenfalls hilfreich kann sein, sich in den anderen hineinzuversetzen und Verständnis zu entwickeln, warum er oder sie neidisch ist», so Pioch.

In manchen Situationen, in denen man mit Neid konfrontiert ist, könne es aber auch angebracht sein, nicht näher darauf einzugehen. Zeigt eine bestimmte Person einem dauerhaft ihren Neid und ist dem durch offene Gespräche nicht beizukommen, kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, sich von der Person emotional zu distanzieren.