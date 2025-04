Real Madrid steht nach dem 0:3 in London beim FC Arsenal vor dem Aus in der Champions League. Coach Ancelotti setzt auf die Magie des Bernabéu und hat zudem noch einen Hoffnungsträger.

Madrid (dpa) – Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hofft auf eine magische Nacht im Bernabéu-Stadion bei der geplanten Aufholjagd gegen den FC Arsenal. Für den Einzug ins Halbfinale der Champions League muss der spanische Spitzenclub an diesem Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den Premier-League-Verein einen 0:3-Rückstand aufholen.

«Madrid hat alle Voraussetzungen für ein Comeback. Wir haben die Qualität, das Engagement, die Erfahrung, die Fans» befand Ancelotti, der vor allem auf die lautstarke Unterstützung der Anhänger zählt. «Sie haben uns in den letzten Jahren sehr geholfen, und morgen wird es genauso sein.»

Ancelotti hofft auf Mbappés Tore

«Ich weiß nicht, ob wir das gewünschte Ergebnis erzielen werden, aber ich bin sicher, dass wir alle unser Bestes geben werden», versprach der italienische Chefcoach.

Auch der Ex-Dortmunder Jude Bellingham ist heiß auf die Partie. «Das in den letzten Tagen in der Umkleidekabine am häufigsten verwendete Wort ist Remontada», sagte der englische Nationalspieler. Remontada steht im Sport für eine besonders spektakuläre Aufholjagd. «Wir werden etwas unglaublich Besonderes brauchen», sagte Bellingham.

Mit von der Partie ist auch Reals Starspieler Kylian Mbappé, der am Wochenende beim 1:0-Sieg in Alaves nach einem Foul des Feldes verwiesen wurde. «Er ist natürlich enttäuscht über das, was passiert ist, aber er hat gut trainiert und ist sehr motiviert», sagte Ancelotti über seinen Hoffnungsträger. «Er hat in dieser Saison viele Tore geschossen, und wir brauchen seine Tore morgen mehr denn je.»