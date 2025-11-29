Am Knie verletzt: Olympia-Aus für US-Skirennfahrerin Macuga

Lauren Macuga stürzt im Training, verletzt sich schwer - und muss nun bei den Winterspielen in Italien zuschauen.

Berlin (dpa) – Für Skirennfahrerin Lauren Macuga aus den USA ist die Olympiasaison aufgrund einer schweren Verletzung frühzeit beendet. Die 23-Jährige habe sich bei einem Trainingssturz am Freitag am rechten Knie verletzt und werde in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten können, teilte der US-Skiverband mit. Die Athletin müsse sich einer Operation unterziehen. «Wir sind uns sicher, dass sie stärker zurückkommen wird», schrieb der Verband in den sozialen Medien.

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar wird Macuga aber definitiv fehlen. Die Spezialistin in den Speed-Disziplinen hatte Anfang des Jahres in St. Anton im Super-G ihren ersten Weltcupsieg gefeiert und danach in derselben Disziplin Bronze bei der WM in Österreich gewonnen.