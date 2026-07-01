Trotz neuem Trainer und dem Halbfinaleinzug in Halle scheidet Tennisprofi Daniel Altmaier in Wimbledon zum Auftakt aus. Seine Erstrundenpartie zieht sich über zwei Tage.

London (dpa) – Mit dem Erstrunden-Aus in Wimbledon hat Tennisprofi Daniel Altmaier eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Die Fortsetzung seiner tags zuvor abgebrochenen Partie verlor der 27 Jahre alte Kempener mit 4:6, 6:3, 5:7, 2:6 gegen den Slowaken Alex Molcan.

Wegen Dunkelheit und weil der Rasen rutschig wurde, war die Begegnung am Dienstagabend bei einem 1:2-Satzrückstand unterbrochen worden. Die Wende gelang Altmaier bei Sonnenschein nicht mehr. Stattdessen erwischte der deutsche Tennisspieler bei der Wiederaufnahme den schlechteren Start.

Doppelfehler beim Matchball

Einen 0:3-Rückstand konnte er nicht mehr aufholen und gab stattdessen mit einem Doppelfehler beim Matchball des Slowaken sein Aufschlagspiel ein zweites Mal her. «Er hat zu gut gespielt heute, auch gestern. Ich habe meine Breakchancen gehabt, es war ein ausgeglichenes Match. Er war besser», bilanzierte Altmaier.

Für die Rasensaison hatte sich der Weltranglisten-61. den einstigen Publikumsliebling Dustin Brown als Trainer mit in sein Team geholt. Brown hatte 2015 einen Wimbledon-Coup gegen den spanischen Topstar Rafael Nadal geschafft. Überraschend zog Altmaier in der Wimbledon-Vorbereitung im westfälischen Halle ins Halbfinale ein, konnte diesen Erfolg aber nun in London nicht bestätigen.