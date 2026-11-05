Den 3er gibt es jetzt zweimal: Wenn BMW zum Jahresende den elektrischen i3 einführt, stellen sie der neuen Limousine auch ein Update für die alte zur Seite. Und weiterer Familienzuwachs folgt.

München (dpa/tmn) – Ein Name, zwei Autos: BMW treibt die Technologieoffenheit auf die Spitze und leistet sich künftig einen doppelten Dreier. Denn die Bayern führen zum Jahresende nicht nur den voll elektrischen i3 aus der Neuen Klasse ein. Sie gönnen auch der bisherigen Generation der Verbrenner ein gründliches Update.

So sind beide Autos auf den ersten Blick außen mit dem schlanken Gesicht und innen mit der neuen Displayleiste unter der Frontscheibe kaum zu unterscheiden.

Beim echten Unterscheiden hilft allerdings spätestens die Preisliste: Während die Verbrenner laut BMW bei zunächst 49.900 Euro starten, werden für den günstigsten Stromer genau 10.000 Euro mehr fällig. Und ganz so technologieoffen sind die Bayern dann übrigens doch nicht: Den Diesel sucht man im Modellprogramm künftig vergebens.

Auch ein elektrischer M3 soll in den Startlöchern stehen

Los geht es für die E-Fraktion zunächst mit zwei 800-Volt-Akkus von mit 82,8 oder 108,7 kWh, die Normreichweiten von bestenfalls 912 Kilometern ermöglichen und mit bis zu 400 kW laden können. Sie kombiniert BMW nach eigenen Angaben mit je zwei Motoren, die im i40 275 kW/374 PS und im i50 auf 345 kW/469 PS kommen.

Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der i3 damit schnellstens in 4,7 Sekunden und das Spitzentempo geben die Bayern mit 200 km/h an. Dass da noch mehr geht, wollen sie im neuen Jahr mit dem ersten elektrischen M3 beweisen, der vier Motoren bekommt, angeblich über 735 kW/1.000 PS leisten und sicher mindestens 250 km/h schnell sein wird.

Wer Benzin tanken, statt Batterien laden will, bekommt zunächst einen zwei 2,0 Liter großen Vierzylinder-Benzinern mit 115 kW/156 PS im 318 oder 155 kW/211 PS im 320. Vorläufiges Topmodell wird der M350 mit Sechszylinder und Allradantrieb. Er hat 3,0 Liter Hubraum und leistet laut BMW 326 kW/443 PS. Das reicht für einen Sprintwert von 4,1 Sekunden und ein Spitzentempo von 250 km/h.

Auch wenn die 3er-Familie mit der elektrischen Linie deutlichen Zuwachs erhält, will BMW an anderer Stelle nicht sparen: Auch den Kombi soll es bald elektrisch in der Neuen Klasse geben und analog zur Limousine wird dann wohl auch der Benziner-Touring ein Update bekommen.