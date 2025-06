Bentley betont den Sport in SUV und bringt den Bentayga deshalb jetzt auch wieder als Speed. Statt zwölf gibt es jetzt zwar nur noch acht Zylinder, doch erreicht die Leistung einen neuen Spitzenwert.

Hallbergmoos (dpa/tmn) – Bentley legt den Bentayga jetzt auch wieder als sportliches Speed-Modell auf und macht das SUV so vollends zum Sportwagen auf Stelzen. Apostrophiert als der «letzte seiner Art», muss das Top-Modell zwar auf den mittlerweile eingestellten Zwölfzylinder verzichten und mit einem V8 auskommen, verkneift sich aber noch einmal jedwede Elektrifizierung.

Stattdessen gibt es den von außen mit düsteren Anbauteilen anstelle des üblichen Chromzierrates kenntlich gemachten Konkurrenten von Aston Martin DBX, BMW XM und Rolls-Royce Cullinan mit einem aufgeladenen V8-Motor. Dessen Leistung steigt laut Hersteller um rund 20 Prozent auf 478 kW/650 PS.

So stark war kein Bentayga zuvor, schwärmen die Briten – und so schnell auch nicht. Denn nachdem das Schwergewicht in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt hat, fährt es bei bis zu 310 km/h schnell.

Zum ersten Mal bei einem Bentayga Speed helfen dem Fahrer dabei eine Launch Control, eine Art Drift-Modus in der Stabilitätskontrolle und eine Allradlenkung. Das Bodybuilding gibt es allerdings nicht zum Nulltarif: Wie die Leistung steigt auch der Preis um rund ein Fünftel und beginnt laut Bentley nun bei 268.800 Euro.