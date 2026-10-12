Zuletzt haben sie mit einem sportlichen SUV ihre Reputation als Sportwagen-Marke aufs Spiel gesetzt. Doch jetzt möchte Alpine die Kritiker mit einer Würdigung des legendären A310 wieder einfangen.

Paris (dpa/tmn) – Alpine stärkt seine sportliche Seite: Nachdem die Renault-Tochter viele Fans mit dem A390 als erstem SUV der Marke verstört haben dürfte, arbeiten die Franzosen nicht nur mit Hochdruck am elektrischen Nachfolger für den A110.

Aktuell haben sie auch einen zweiten Sportwagen auf den Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) gerollt und würdigen damit den legendären A310. Der hat als Vierzylinder vor 55 Jahren seinen Einstand gegeben und wurde fünf Jahre später auch als V6-Modell vorgestellt.

Zunächst nur eine Zeichenübung für die Design-Abteilung?

Vier oder sechs Zylinder oder vielleicht doch einen Akku-Antrieb – das lässt Alpine diesmal noch offen. Denn fürs Erste sei der neue A310 nur ein Einzelstück als Hommage an den legendären Vorfahren, teilt der Hersteller mit

Mit dem 4,55 Meter langen aber nur 1,18 Meter hohen Zweisitzer möchte das Unternehmen zudem seine Formensprache weiterentwickeln. Details wie die Nüstern auf der Motorhaube oder das teilweise transparente Dach könnten deshalb bereits Hinweise auf kommende Serienmodelle geben.