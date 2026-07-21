Während Porsche noch am neuen 718 arbeitet und der Audi C erst ein Konzept ist, fährt Alpine schon mal vor und zeigt als Nachfolger der A110 den ersten elektrischen Breitensportler. Beinahe zumindest.

Paris (dpa/tmn) – Alpine bereitet die Nachfolge des Sportwagens A110 vor und wechselt dabei zum Elektroantrieb. Noch bevor Konkurrenten wie die Nachfolger des TT bei Audi oder des 718 bei Porsche präsentiert wurden, haben die Franzosen jetzt vor großem Publikum erste Runden mit ihrem Prototypen gedreht und den Marktstart für das nächste Jahr angekündigt.

Dabei bleibt es dem ersten Anschein nach bei einer handlichen und kompakten Flunder von rund 4,50 Metern Länge, die auf einer eigenen Performance-Plattform steht und mit rund 1.450 Kilo zu einem elektrischen Leichtgewicht werden soll.

Los geht's mit zwei Motoren an der Hinterachse

Los geht es laut Alpine mit zwei Motoren an der Hinterachse, technisch ist auch ein zusätzlicher Motor im Bug möglich, so dass deutlich mehr Leistung als bisher geboten werden kann. Aktuell steht die A110 mit bestenfalls 220 kW/300 PS im Prospekt.

Den Akku werden die Franzosen nach Informationen aus Unternehmenskreisen vom nicht minder sportlichen Renault R5 Turbo 3E übernehmen und so rund 70 kWh bieten können, mit denen Reichweiten von 400 Kilometern denkbar werden. Dabei soll eine 800 Volt-Architektur für kurze Ladestopps sorgen. Weitere Details nannte das Unternehmen zunächst nicht.