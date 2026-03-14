Berlin (dpa/tmn) – In Erinnerung an unsere wundervollen Österreich-Urlaube und weil wir einige Vegetarier in der Familie haben und ich mit dem Sonntagsessen dran war, habe ich mich mal an Spinatknödel gewagt. Die wollte ich schon ganz lange mal ausprobieren. Sehr zu meiner Freude war die Familie restlos begeistert und hat direkt nach Wiederholung verlangt.

Aus diesem Grund möchte ich dieses Rezept gern teilen. Es muss gar nicht immer Fleisch sein. Es gibt so viele tolle Lebensmittel, die einem kulinarisch den Tag verschönern können und vielleicht sogar noch ein paar schöne Urlaubserinnerungen zurückholen.

Zutaten für 8 Spinatknödel

Für die Knödel:

500 g gehackten jungen TK-Spinat

125 ml Vollmilch

4 Brötchen vom Vortag

2 Eier

1 Zwiebel

50 g Parmesan, frisch gerieben

3 EL Paniermehl

1 EL Butter

1 TL Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Muskat frisch gerieben

Für die Soße:

2 dicke Stangen Lauch

1 EL Butter

350 ml Gemüsebrühe

200 g Schmelzkäse

1 EL Senf

Pfeffer, Salz und Muskat

8 wachsweich gekochte Eier

etwas geriebenen Cheddar zum Bestreuen

Zubereitung

Den Spinat, am besten in einem feinen Sieb, auftauen lassen und anschließend fest ausdrücken. Die Brötchen vom Vortag in 1 cm große Würfel schneiden und in eine große Schüssel geben. In einem großen Topf Wasser erhitzen und salzen. Die Zwiebel putzen und in sehr kleine Würfel schneiden. Diese werden in einem kleinen Topf in der Butter glasig gedünstet, mit der Milch aufgegossen und mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig gewürzt. Das Ganze einmal heiß werden lassen. Die heiße Milch-Masse über die Brötchenwürfel gießen und den Parmesan, das Paniermehl, den Spinat und die beiden Eier dazugeben. Nun alles durchkneten. Sollte die Masse zu fest sein, noch etwas Milch dazugeben oder wenn sie zu weich ist, noch etwas Paniermehl hinzufügen. Jetzt können die Knödel daraus geformt und in den großen Topf mit siedendem Wasser gegeben werden, wo sie ca. 15 Minuten ziehen sollten. Das Wasser darf nicht kochen! In der Zwischenzeit den Lauch waschen, in 1 cm breite Streifen schneiden und in einem weiten Topf in der Butter andünsten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und den Schmelzkäse und den Senf dazugeben. Wenn der Schmelzkäse sich aufgelöst hat, die Soße kurz aufkochen, alles mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und die gekochten Eier im Ganzen in die Soße geben. Wenn die Knödel gar gezogen sind, zusammen mit den Eiern und der Soße anrichten, mit Cheddar bestreuen und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/