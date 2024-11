Alpen: Neue Winterwanderwege abseits der Pisten

In den Bergen kann man im Winter nur Skifahren? Weit gefehlt. Abseits des Pistentrubels laden Winterwanderungen zur Entschleunigung ein - in Tirol zum Beispiel.

Seefeld/Ischgl (dpa/tmn) – Auch im Winter können Touristen in den Alpen die Wanderschuhe schnüren. Ausgewiesene Winterwanderwege gibt es reichlich – in Tirol zum Beispiel, wo zu dieser Saison mehrere neue Routen angelegt worden sind.

Auf dem Seefelder Hochplateau etwa gibt es eine Winterweitwanderung. Sie bietet fünf sternförmig angelegte Etappen, die jeweils zwischen 8 und 16 Kilometer lang sind. Darauf weist der Tourismusverband Seefeld hin. Die Routen führen durch alle Teile der Region. Sie starten und enden entweder in Seefeld oder an Orten in der Region, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Seefeld aus gut erreichbar sind – so muss man nicht jeden Tag die Unterkunft wechseln, sondern kann an einem Ort nächtigen.

Winterwanderwege im Paznauntal

Im Skigebiet Kappl erweitern zwei neue Höhen-Winterwanderwege das Angebot. Der «Müllermahdlen»-Weg führt auf 3,5 Kilometern von der Bergstation der Diasbahn um den Speichersee und zurück. Der zweite Weg, «Sesslad», startet ebenfalls an der Diasbahn und verläuft über 3,5 Kilometer zur Sessladalpe auf 1.900 Meter. Beide Wanderwege sind leicht begehbar und können kombiniert werden, so der Tourismusverband Paznaun-Ischgl.

Etwas weiter das Paznauntal abwärts bietet auch See einen neuen, leicht begehbaren Winterwanderweg. Der «Istalanz»-Weg führt von der Bergstation Medrigjochbahn durch das Istalanztal bis zum Istalanzbach und wieder zurück, auf überschaubaren 3,7 Kilometern.