Alonso fordert Reaktion: «Es gibt keine Ausreden mehr»

Meister Leverkusen ist auf der Suche nach Rhythmus und Konstanz. Der Trainerwechsel in Bochum erschwert die Aufgabe für die Bayer-Elf.

Leverkusen (dpa) – Nach der bitteren 0:4-Pleite beim FC Liverpool in der Champions League fordert Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso eine Reaktion von seinem Team. «Das ist sehr wichtig für uns, wieder eine gute Leistung zu zeigen, und nicht wie beim 2:2 gegen Holstein Kiel. Es gibt keine Ausreden, wir müssen bereit sein», sagte der Chefcoach vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum, der mit dem neuen Trainer Dieter Hecking zusätzliche Motivation im Abstiegskampf erhalten hat.

«Das ist nicht einfach gegen einen neuen Trainer. Sie wollen etwas ändern, das wird ein sehr intensives Spiel», sagte Alonso. Von seiner Mannschaft forderte der Coach mehr Konstanz. «Das können wir besser. Es ist nicht genug, 80 Minuten gut zu spielen», befand der 42-Jährige, der sein in der Liga auswärts noch unbesiegtes Team wohl wieder auf einigen Positionen umstellen wird. Nicht dabei sind die verletzten Jeanuel Belocian, Nordi Mukiele und Amine Adli, der seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat.