Alonso bestätigt: Boniface fehlt Bayer wegen Verletzung

Victor Boniface wird Bayer Leverkusen vorerst fehlen. Der Nigerianer hat sich laut Trainer Alonso am Oberschenkel verletzt. Wie lange er fehlt, ist unklar.

Leverkusen (dpa) - Angreifer Victor Boniface wird Bayer Leverkusen wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst fehlen. Er habe eine kleine Verletzung in der Oberschenkelmuskulatur, sagte Trainer Xabi Alonso. «Wir hoffen, dass er in diesem Jahr wieder spielen kann», ergänzte der Baske.

Für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim und danach am Dienstag in der Champions League gegen Red Bull Salzburg falle der Nigerianer sicher aus. Wie lange er dem Meister genau fehlen wird, konnte Alonso nicht sagen. «Aber es ist nicht für sechs bis acht Wochen», sagte er.

Laut eines Medienberichts aus Nigeria hatte Boniface sich im Länderspiel gegen Ruanda am Montag verletzt. «Wir müssen jetzt sehen, wie er sich erholt», sagte Alonso.