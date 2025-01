Alonso bestätigt: Boniface bleibt in Leverkusen

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens Torjäger Victor Boniface wird am Donnerstag wieder ins Training beim deutschen Fußball-Meister einsteigen und nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Dies bestätigte Trainer Xabi Alonso nach dem 2:0-Erfolg gegen Sparta Prag und dem direkten Einzug ins Achtelfinale. «Er trainiert morgen wieder mit uns und wir werden sprechen. Ich bin glücklich, dass er bleibt», sagte der Bayer-Coach.

Kein neuer Stürmer für Bayer

Boniface war im Gespräch beim saudischen Club Al-Nassr. Eine Ablösesumme von bis zu 70 Millionen Euro stand im Raum. Boniface soll schon den Medizincheck absolviert haben und nahm nicht mehr am Abschlusstraining teil. Nun hat sich der Transfer wohl zerschlagen. Damit wird Bayer in diesem Transferfenster auch keinen Stürmer mehr verpflichten. «Nein, jetzt natürlich nicht», sagte Alonso.

Für den Trainer ist das sportlich eine gute Nachricht, der Club hat allerdings ein gutes Geschäft verpasst. Alonso plant schon für die nächste Bundesligapartie in Hoffenheim am Sonntag mit dem Nigerianer. «Er ist ein Thema für den Kader», bestätigte Bayers Chefcoach. Es sei auch kein Problem, dass Boniface wechseln wollte. «Er fühlt sich wohl, es ist hier eine komfortable Situation für ihn. Er wird um seine Position in der Mannschaft kämpfen», sagte Alonso.