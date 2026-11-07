Wie echt ist die Liebe von Taylor Swift zu den New York Knicks? Zwei Ersatzspieler lösen eine Debatte aus, die dem NBA-Meister gar nicht gefällt.

New York (dpa) – Taylor Swifts wilde Emotionen am Spielfeldrand bei der NBA-Finalserie sorgten für viel Aufsehen. Jetzt ist plötzlich eine Debatte entflammt, ob der US-Popstar wirklich ein echter Fan von Meister New York Knicks ist. Den Wirbel, den zwei Knicks-Profis mit ihren Aussagen ausgelöst haben, müht sich inzwischen sogar das Team mit einem Statement einzufangen.

«Taylor Swift ist seit vielen Jahren ein Fan der Knicks, hat eine lange Geschichte mit dem Madison Square Garden und wir sind ihr unglaublich dankbar für ihre Unterstützung der Organisation», sagte ein Sprecher der New Yorker, nachdem mehrere Medien zuvor schon in Anlehnung an einen Swift-Hit von «Bad Blood» (Böses Blut) gesprochen hatten.

Ist der Swift-Jubel nur inszeniert?

Was war passiert? Die Knicks-Ersatzspieler Tyler Kolek und Miles McBride wurden in einer NBA-Sendung gefragt, welche Promis am Spielfeldrand als Fan am wenigsten authentisch wirken. Kolek sagte daraufhin: «Bei den Spielen der Knicks wirkt das Ganze sehr inszeniert – die Leute wollen dort einfach nur gesehen werden. Sie sind nicht unbedingt echte Fans.» Als er nach einem Beispiel gefragt wurde, antwortete er: «Vielleicht Taylor Swift.»

McBride stimmte dem zu und führte als Gegenbeispiele den Schauspieler Ben Stiller und den Comedian Tracy Morgan an. Diese seien langjährige und wahre Knicks-Anhänger.

Kolek wurde wohl schon in der Sendung klar, was seine Aussagen auslösen könnten. «Ich werde wohl einiges an Hass von den Swifties abbekommen», sagte der 25-Jährige mit Blick auf die große Fanbasis der Sängerin. Er blieb aber bei seiner Meinung: «Ich nehme an, sie hat viel um die Ohren und kann deshalb nicht ständig dabei sein, aber es wirkt schon ein wenig inszeniert.»

Hochzeit im Madison Square Garden

Prompt brach ein Sturm der Entrüstung unter Swift-Fans im Internet los. Sogar Koleks Lebensgefährtin Alexi Sousa zeigte sich in einem TikTok-Beitrag mit irritierter Miene wenig begeistert: «Ich (ein Swiftie) wache neben Tyler auf und sehe, was er über mein Mädchen gesagt hat.»

Swift war in der Vergangenheit immer wieder bei wichtigen Knicks-Spielen in der Arena. Vor allem ihr wilder Jubel beim Sieg der New Yorker im vierten Spiel der NBA-Finalserie gegen die San Antonio Spurs, als die Knicks einen 29-Punkte-Rückstand noch aufholten, machte Schlagzeilen. Im Sommer heiratete Swift Football-Star Travis Kelce in der Knicks-Heimarena, dem Madison Square Garden.