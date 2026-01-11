Allen führt Bills zum ersten Auswärts-Playoff-Sieg seit 1992

34 Jahre lang haben die Bills auswärts kein Playoff-Spiel gewonnen - bis Josh Allen das Team in Jacksonville zu einem späten Erfolg führt. Die NFL bietet wieder Spannung bis zum Schluss.

Jacksonville (dpa) – Die Buffalo Bills haben erstmals seit 1992 wieder ein Auswärtsspiel in den NFL-Playoffs gewonnen und sich in einer engen Football-Partie gegen die Jacksonville Jaguars durchgesetzt. Quarterback Josh Allen führte die Bills trotz Schmerzen in seiner Wurfhand zu einem 27:24 – und dem entscheidenden Touchdown 64 Sekunden vor Schluss.

«Großartiger Sieg, großartiger Mannschaftssieg. Wir müssen einfach einen Weg finden, zu gewinnen. Auf zum nächsten», sagte Allen dem TV-Sender CBS. Auf wen die Bills in der zweiten Runde treffen, hängt von den weiteren Spielen ab.

Für die Jaguars erwies sich ein vergebenes Field Goal vor der Pause als zu große Hypothek. Quarterback Trey Lawrence hatte sein Team gerade rechtzeitig übers Feld geführt, nach langen Analysen war noch eine Sekunde auf der Uhr. Doch der Versuch aus 54 Yards ging knapp daneben, und die drei fehlenden Punkte machten am Ende den Unterschied – auch, weil Jacksonville den Ball nach dem letzten Touchdown für die Bills sofort wieder verlor.

Allen erzielte zwei der drei Touchdowns für Buffalo selbst und bereitete einen weiteren mit einem Pass über sechs Yards vor. In der ersten Halbzeit hatte der Spielmacher seine Hand bei einem Wurf am Helm eines Mitspielers angeschlagen und danach dem Augenschein nach Schmerzen. Er beendete die Partie mit 273 Yards Raumgewinn nach Pässen und 33 Yards nach Läufen.