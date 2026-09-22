Wie gelingt der Einstieg ins Alleinsein? Eine Psychologin teilt Ideen für Unternehmungen, die sich für Solo-Date-Beginner anbieten.

Saarbrücken (dpa/tmn) – Solo-Unternehmungen können unser Selbstbewusstsein stärken. Wer bislang wenig Erfahrung damit hat, tastet sich am besten langsam heran. Aber wie findet man heraus, welche Aktivitäten auch allein Spaß machen?

Psychologin und Coachin Katharina Stenger rät, sich an der Frage «Was brauche ich gerade?» zu orientieren. Dafür könne man vier Kategorien zur Hand nehmen: Spaß, Inspiration, Erholung und Antrieb.

Von Flohmarkt bis Waldbaden

«Wer Freude braucht, kann sich beispielsweise in sein Lieblingscafé, zum Bummeln auf dem Flohmarkt oder zu einem Spaziergang mit Kamera einladen», so Stenger. Wer neue Impulse sucht, könne ein Museum besuchen oder die Nachbarstadt erkunden.

Für Erholung eignen sich der Psychologin zufolge zum Beispiel Waldbaden oder ein Wellness-Tag. «Und wer Antrieb durch neue Herausforderungen sucht, kann beispielsweise einen Sportkurs, Yoga oder einen Malkurs ausprobieren.»

Radius langsam erweitern

Katharina Stenger betont, dass nicht die Unternehmung an sich entscheidend ist. Vielmehr gehe es darum, ob die jeweilige Aktivität zu unseren Bedürfnissen passt. «Am besten beginnt man dort, wo sich das Alleinsein noch relativ natürlich anfühlt, und erweitert den Radius langsam», rät sie.

Ein Spaziergang oder ein Nachmittag in der Bibliothek könne der erste Schritt sein. Dann vielleicht ein Museum, Kino, ein belebtes Café, dann ein Volkshochschulkurs, für den man sich interessiert.

«Nach jedem Date lohnt sich eine kurze Reflexion: Hat es Spaß gemacht? Hat es mich entspannt oder eher angespannt? War ich neugierig, inspiriert oder gelangweilt?», rät Psychologin Stenger. So entstehe mit der Zeit ein persönlicher Kompass.

Wichtig: «Wir dürfen auch feststellen, dass manche Dinge allein einfach keinen Spaß machen. Auch das ist eine wertvolle Erkenntnis.»