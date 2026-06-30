Tennisprofi Yannick Hanfmann muss in seiner Erstrundenpartie in Wimbledon Rückschläge wegstecken. Doch der Karlsruher meistert eine knifflige Situation und schafft eine Premiere.

London (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann hat die Geduldsprobe in seinem Auftaktmatch gemeistert und erstmals in Wimbledon die zweite Runde erreicht. Der Karlsruher gewann gegen den französischen Aufschlagspezialisten Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3.

Noch nie hatte Hanfmann bei seinen drei vorherigen Teilnahmen ein Hauptfeld-Match beim Londoner Rassenklassiker für sich entschieden. Nun trifft er nach seinem Erfolg in 2:41 Stunden am Mittwoch auf Karen Chatschanow aus Russland oder den Briten Billy Harris.

«Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe ein paar Freunde hier. Die sind alle happy und trinken wahrscheinlich noch ein, zwei Bierchen», sagte Hanfmann bei Prime. «Vielleicht feiere ich heute auch noch ein bisschen.»

Hanfmann dreht nach Frustmoment die Partie

Knackpunkt war der gewonnene zweite Satz. Hanfmann leistete sich zunächst eine Schwäche bei eigenem Aufschlag, kassierte das Break zum 3:4. In der Pause beim Seitenwechsel ließ er seinen Ärger an seinem Käppi aus, mit dem er mehrmals auf die Bank schlug. Im Tiebreak stand der Weltranglisten-56. kurz vor dem zweiten Satzverlust, holte sich aber doch den zweiten Durchgang und stellte sich dann immer besser auf den Aufschlag seines Kontrahenten ein.

Hanfmann folgte damit Jan-Lennard Struff in die zweite Runde, der Sauerländer hatte das Weiterkommen am Montag perfekt gemacht. Bei den Frauen spielt nach einem Auftakterfolg Tatjana Maria um den Drittrunden-Einzug.