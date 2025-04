Baden-Baden (dpa) – Selbst Superstar Elton John muss ihn vorbeilassen: Überflieger Zartmann hat mit seiner EP «Schönhauser» aus dem Stand Platz eins in Deutschland erobert.

«Der Berliner wird zum Chartmann und führt erstmals die Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an», teilen die Charts-Ermittler mit. Auf dem Album befindet sich der Nummer-eins-Hit «Tau mich auf» und auch die Kollaboration «Lass es gehen» (mit Max Raabe).

Platz zwei und ebenfalls Neueinsteiger sind Elton John und die US-Singer-Songwriterin Brandi Carlile mit «Who Believes In Angels?». Rang drei geht an den Rapper Jazeek («Most Valuable Playa»), der vierte Platz an Soundtüftler DJ Koze («Music Can Hear Us») und Platz fünf an die Hip-Hopper PA Sports («Parham»).

Das Duo O'Bros, das modernen Hip-Hop mit christlichen Botschaften verbindet, stürzt derweil ab – von Platz eins in der Vorwoche nun auf Rang 51. US-Musikerin Tracy Chapman schafft es mit der Vinyl-Neuauflage ihres Debütalbums «Tracy Chapman» von 1988 erneut in die Charts – und zwar auf Platz elf.

In den Single-Charts gibt es erneut eine neue Nummer eins: Der Rapper Jazeek schnellt mit «Akon» eindrucksvoll von null auf eins. Er löst Vorwochensieger Zartmann ab («Tau mich auf», jetzt auf zwei). Platz drei geht an Oimaras Party-Hit «Wackelkontakt». Dahinter folgen Alex Warren («Ordinary», Vorwoche noch Platz drei) und Neueinsteigerin Nina Chuba («Unsicher»).