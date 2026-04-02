Sauber an der Rasenkante entlang schneiden, dann die Hecke stutzen. Ein Gerät mit mehreren Funktionen ist praktisch. Doch konnten die Akku-Geräte für den Rasen- und Strauchschnitt im Test überzeugen?

Köln (dpa/tmn) – Multifunktionsgeräte können die Gartenarbeit erleichtern. Sträucher in Form schneiden oder den Rasen an der Kante kürzen: Das beides ist mit Akku-Strauch- und Rasen-Scheren möglich.

Sieben dieser Geräte hat die Zeitschrift «selbst ist der Mann» (Ausgabe Mai 2026) gemeinsam mit dem Tüv Rheinland getestet. Anders als große Heckenscheren eignen sich die Multischeren für den Schnitt filigraner, kleinerer Sträucher. Und sie kürzen den Rasen an Stellen, an denen der Rasenmäher nicht hinkommt.

Welche Geräte lagen im Test vorn?

Von den sieben getesteten Geräten bekamen fünf die Bewertung «gut» sowie zwei die Note «befriedigend». Ein Gerät wurde etwa abgewertet, weil es beim Rasenschnitt durch einen ungünstigen Schwerpunkt gekibbelt hat und einen schweren Akku hatte. Ganz vorn lagen:

Stihl (HSA 26 Set) für 139 Euro mit der Note 1,5

Einhell (GE-CG 18/100 Li T – Solo) für 102 Euro mit der Note 1,6

Gloria (FineCut 18V compact) für 80 Euro mit der Note 1,8

Für Akku und Ladegerät kommen zusätzliche Kosten dazu.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Alle Geräte im Test haben gegenläufige Klingen – für Sträucher auf einer Seite und für den Rasenschnitt auf beiden Seiten geschliffen. Die Klingen lassen sich laut «selbst.de» auch ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen umrüsten – mal mehr und mal weniger komfortabel.

Bei allen Geräten war zudem ein Führungsstab dabei – so war es möglich den Rasen statt im Knien komfortabel im Stehen zu schneiden. Bei zwei Geräten ist es laut Bedienungsangaben aber untersagt, den Stab als Verlängerung für den Strauchschnitt zu benutzen.

Tipp: Wer besonders groß ist, sollte beim Kauf darauf achten, dass der Führungsstab ausreichend lang ist – am besten im Geschäft ausprobieren.