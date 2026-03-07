Emma Aicher kann die Disziplinenwertung in der Abfahrt gewinnen. Doch die Skirennfahrerin patzt und geht als Zweite ins Saisonfinale. Dort dürfte es zum Showdown mit US-Star Mikaela Shiffrin kommen.

Val di Fassa (dpa) – Skirennfahrerin Emma Aicher hat in der vorletzten Weltcup-Abfahrt in dieser Saison gepatzt und die Führung in der Disziplinwertung verpasst. Die 22 Jahre alte Olympia-Zweite musste sich nach einer fehlerhaften Fahrt im italienischen Val di Fassa mit Platz 12 zufriedengeben. Am Vortag war sie noch auf Platz zwei gefahren. Kira Weidle-Winkelmann wurde Fünfte.

Der Sieg ging an die Italienerin Laura Pirovano, die in der Abfahrtswertung nun mit 436 Punkten an der Spitze liegt. Aicher folgt auf Platz zwei mit 408 Zählern. Lindsey Vonn, die nach ihrem folgenschweren Sturz bei Olympia und der schweren Unterschenkel- sowie Knieverletzung in diesem Winter nicht mehr antreten kann, ist Dritte.

Weidle-Winkelmann (351) hat noch theoretische Chancen auf den Sieg in der Königsdisziplin.

Aicher: «Es ist nicht zu Ende, bis alle Rennen gefahren sind»

Die Entscheidung fällt nun Ende März beim Saisonfinale in Lillehammer. Die letzte deutsche Skirennfahrerin, die eine kleine Disziplin-Kristallkugel gewann, war Viktoria Rebensburg 2018 im Riesenslalom.

«Es ist nicht zu Ende, bis alle Rennen gefahren sind. Es war ein dummer Fehler von mir heute. Ich weiß, dass ich nicht besser Ski fahre, wenn ich an die Kugel denke. Darum Fokus auf mich selber. Der Rest kommt oder kommt nicht», sagte Aicher im ZDF.

Vonn reagiert emotional

Schon vor dem Rennen in Italien hatte Vonn mit einem emotionalen Instagram-Post auf den drohenden Verlust von Rang eins im Abfahrts-Weltcup reagiert. «Warum bedeutet mir dieser Titel so viel? Warum heule ich wegen einer Kristallkugel?», schrieb die schwer am Bein verletzte Vonn in dem langen Text, den sie zu mehreren Fotos aus der Saison stellte.

Zweikampf mit Shiffrin im Gesamtweltcup

Im Gesamtweltcup verpasste es Aicher (1016 Punkte), die Führende Mikaela Shiffrin (1133) entscheidend unter Druck zu setzen. Dennoch spürt der US-Skistar, dass die große Kristallkugel in Gefahr ist, und entschied sich kurzfristig für einen Start im Super-G am Sonntag (10.45 Uhr).

In Lillehammer kommt es dann zum Showdown. Aicher gehört inzwischen auch in den Technikdisziplinen zur erweiterten Weltspitze und dürfte dort in allen Rennen starten.