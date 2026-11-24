Die erste Kerze am Adventskranz sorgt für festliche Stimmung – unbeaufsichtigt kann sie jedoch zum Risiko werden. Welche Versicherungen bei einem Brand für welche Schäden aufkommen.

Hamburg (dpa/tmn) – In etwas mehr als vier Wochen ist Heiligabend. Darum dürfte in vielen Haushalten am Wochenende die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet werden. Worauf Sie dabei besonders achten sollten?

Kerzen möglichst nicht direkt in den Adventskranz zu stecken, sondern zunächst in einen nicht brennbaren Kerzenhalter, das Gesteck nicht zu nah an brennbaren Materialien wie Gardinen aufzustellen und das offene Feuer niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Darauf weist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hin.

Auf diese 3 Policen kommt es bei Bränden an

Und falls doch mal etwas schiefgeht? Dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher im Idealfall einen guten Versicherungsschutz. Auf diese drei Policen kommt es dem Bund der Versicherten zufolge an:

Privathaftpflichtversicherung:

Lösen Kerzen eines Adventsgestecks einen Wohnungsbrand aus, durch den auch Nachbarwohnungen zu Schaden kommen, braucht es einen Privathaftpflichtschutz. Die Deckungssumme sollte dabei mindestens 15 Millionen Euro pauschal betragen. Fehlt die Police, haften Verursacher mit dem Privatvermögen.

Wohngebäudeversicherung:

Eigentümerinnen und Eigentümer benötigen zwingend eine Wohngebäudeversicherung. Sie kommen für die Kosten für Reparatur oder Wiederaufbau nach Feuer- und Löschwasserschäden am Gebäude auf. Geschützt sind zudem fest verbaute Gegenstände wie Wände, Türen und Sanitärinstallationen.

Hausratversicherung:

Nimmt bewegliches Inventar durch einen Wohnungsbrand oder Löschwasser Schaden – also etwa Möbel, Kleidung, technische Geräte – zahlt die Hausratversicherung. Sie ist immer dann sinnvoll, wenn man den Hausrat nicht ohne Weiteres aus eigenen Mitteln ersetzen könnte, ohne den Lebensstandard zu gefährden.

Beim Kleingedruckten unbedingt auf diesen Verzicht achten

Sowohl bei der Hausrat- als auch bei der Wohngebäudeversicherung sollten Versicherte darauf achten, dass im Vertrag auf den sogenannten Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichtet wird.

Andernfalls könnte der Anbieter die Leistung bei fahrlässiger Herbeiführung des Wohnungsbrands die Leistung kürzen – zum Beispiel bei unbeaufsichtigt brennenden Kerzen.