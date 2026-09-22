Im ADAC-Test überzeugen nur wenige Winterreifen mit guten Ergebnissen. Welche Modelle sich für Kleinwagen und Mittelklasse eignen, zeigt der aktuelle Vergleich von 32 Reifen.

München (dpa/tmn) – Wer aktuell für die kommende Saison neue Winterreifen braucht, hat die Qual der Wahl. Viele Modelle sind auf dem Markt. Welche wirklich was taugen, testete aktuell der ADAC in zwei Reifengrößen.

Nur wenige Winterreifen sind aber «wirklich gut.» Zu diesem Ergebnis kommt der Club, nachdem er 32 Reifenmodelle aus zwei verschiedenen Reifengrößen auf Herz und Nieren prüfte: Eine Größe (185/65 R15) dreht sich besonders oft bei Kleinwagen und die zweite (225/50 R17) passt zu vielen Autos aus der Mittelklasse. Die Modelle mussten Fahr- und Bremsprüfungen auf trockener, nasser, sowie schnee- und eisbedeckter Fahrbahn über sich ergehen lassen. Auch wurden Umweltfaktoren wie die erwartbare Laufleistung, der Reifenabrieb und die Effizienz berücksichtigt.

Bei den Reifen für Kleinwagen sind nur zwei Modelle «gut»

Bei den Kleinwagen waren 16 Modelle von rund 46 bis 80 Euro pro Stück angetreten. Doch über die Hälfte der Kandidaten kann der ADAC nicht empfehlen.

So haben hier nur zwei mit «gut» abgeschnitten und fünf mit «befriedigend».

Dagegen sind neun Reifen nicht zu empfehlen – so schneiden sechs «ausreichend» ab (darunter das zweitbilligste Modell).

Drei, darunter auch das billigste Modell, sind nur «mangelhaft» aufgrund von Schwächen in der Fahrsicherheit.

Bei den ADAC-Testern entstand der Eindruck, «dass kleineren Dimensionen nicht die höchste Priorität bei der Entwicklung eingeräumt wird», wie es der Club online formuliert. So zeigte gut ein Drittel der Reifen «bei milderen Temperaturen Schwächen in Sachen Fahrsicherheit auf trockener Fahrbahn».

Anders bei den beiden guten Modellen.

Testsieger wird der «Continental WinterContact TS 870» für rund 80 Euro. Er könne rundum überzeugen und lasse sich auf Trockenheit präzise fahren, habe selbst auf Nässe «hohe Reserven» und mache auch auf Schnee «eine gute Figur»

Auch «gut» ist der zweitplatzierte «Michelin Alpin 7» für ebenfalls rund 80 Euro. Er sei «genauso uneingeschränkt empfehlenswert, obwohl er im direkten Vergleich mit dem Conti in allen Disziplinen stets etwas dahinterliegt».

Auch bei den größeren Modellen schaffen es sechs Reifen nicht

Beim Blick auf die Ergebnisse bei den 16 Modellen für 61 bis 165 Euro der größeren Dimension 225/50 R17 kann sich die Miene zunächst etwas aufhellen.

Hier sind gleich vier Modelle «gut». Sechs Modelle erreichen ein «befriedigend». Doch konnten die Tester gleich sechsmal auch das Urteil «mangelhaft» vergeben. Allen davon gemein ist die mangelnde Ausgewogenheit: «In mindestens einer Fahrkategorie sind die Leistungen der Reifen so schlecht, dass sie als sicherheitsrelevant einzustufen sind.» Die Preise reichten bei diesen Modellen von 61 bis 116 Euro.

Sechs Modelle erreichen ein «befriedigend»:

An der Spitze steht der «Pirelli Cinturato Winter 3» für 149 Euro. Besonders auf nasser Straße ermittelten die Tester «eine starke Performance» die nicht weit von der Bestnote «sehr gut» entfernt war.

Knapper Verfolger ist der «Continental WinterContact TS 870» für 150 Euro.

Ebenfalls «gut» sind der «Goodyear UltraGrip Performance 3» für 148 Euro und der «Michelin Alpin 7» für 165 Euro.