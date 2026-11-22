Marc Márquez macht es spannend - und jubelt am Ende dennoch: Es ist sein insgesamt zehnter WM-Titel.

Portimao (dpa) - Marc Márquez hat sich in Portugal seinen achten MotoGP-Titel gesichert. Dem Spanier genügte im vorletzten Saisonrennen ein achter Platz, um vorzeitig als Champion festzustehen. Seine letzten beiden Konkurrenten Jorge Martín und Marco Bezzecchi hatten bis dahin noch Titelchancen. Im Sprintrennen am Samstag war Márquez' Vorsprung geschrumpft, nachdem er gestürzt war und die beiden Aprilia-Piloten davon profitiert hatten.

Im Hauptrennen steuerte Márquez seine Ducati über weite Strecken kontrolliert über die hügelige Piste an der Algarve und ging kein unnötiges Risiko ein. Nur ein zehnter Platz von Márquez bei einem gleichzeitigen Sieg von Martín hätte die Titelentscheidung vertagt. Den Grand Prix gewann Bezzecchi.

Zweiter Titel in Folge

Nach mehreren Operationen und teils schweren Verletzungen hatte sich der inzwischen 33-Jährige bereits in der Vorsaison an die Spitze der MotoGP zurückgekämpft. Nun bejubelte er seinen insgesamt zehnten WM-Titel, obwohl er zeitweise schon 102 Punkte Rückstand hatte. Je einmal hatte er zuvor auch in der 125-ccm-Klasse und der Moto2 triumphiert.

«Ich weiß, wie sehr ich gelitten habe. Der Titel im letzten Jahr war für mich, dieser ist für alle Fans, die an mich geglaubt haben», sagte Márquez. Unmittelbar nach Rennende bekam er auf einer Bühne von Motorrad-Legende Giacomo Agostini einen goldenen Helm mit dem Aufdruck «10» überreicht. Márquez hält nun sowohl den Rekord als jüngster MotoGP-Weltmeister als auch den als ältester Champion der MotoGP-Ära.