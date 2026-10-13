Die Europameisterschaften im Tischtennis nehmen langsam Fahrt auf. Vor allem drei deutsche Stars waren in Slowenien im Dauereinsatz.

Ljubljana (dpa) – Die deutschen Tischtennis-Stars haben bei der Europameisterschaft in Ljubljana einen Marathon-Tag hinter sich. Vor allem Annett Kaufmann, Nina Mittelham und Benedikt Duda bestritten wegen ihrer Einsätze im Doppel und Mixed jeweils drei Matches in nur acht Stunden.

Die 29 Jahre alte Mittelham erreichte dabei in gleich beiden Wettbewerben das Viertelfinale. Im Frauen-Doppel fehlt ihr zusammen mit Kaufmann nur noch ein Sieg zur Medaille. Im Mixed besiegte sie zusammen mit Duda die spanischen Titelverteidiger Alvaro Robles und Maria Xiao aus Spanien in 3:0 Sätzen.

Die Junioren-Weltmeisterin Kaufmann und der Weltranglisten-18. Patrick Franziska schieden dagegen bereits im Achtelfinale gegen Thibault Poret und Prithika Pavade aus. «Wir sind ein bisschen zu lieb gewesen. Sie haben uns überrumpelt in fast jeder Art», sagte die 20-jährige Kaufmann. Bei der vergangenen EM hatten beide noch die Bronzemedaille im Mixed geholt. Im Einzel beginnen die Hauptrunden-Spiele an diesem Mittwoch.