Als gefrorenes Püree in der Bowl, als Pulver im Smoothie: Acai-Beeren haben ihre Fans. Warum sie es mit dem vermeintlichen Superfood aber lieber nicht übertreiben sollten.

München (dpa/tmn) – Ein tiefviolettes Püree mit Früchten, Granola oder Nussmus obendrauf: Die Acai-Bowl zählt seit Jahren zu den großen Foodtrends. Vor entsprechenden Läden bildeten sich zum Teil lange Schlangen.

Nicht nur die Social-Media-taugliche Optik und der erdige, leicht kakaoartige Acai-Geschmack dürften dabei Zutaten für den Hype sein: Acai-Beeren gelten als Superfood, sollen also besonders gut für die Gesundheit sein. Was ist da dran?

Anthocyane sind für die Farbe verantwortlich

Ganz von vorn: «Die Acai-Beere ist eigentlich gar keine typische Beere, sondern eine kleine Frucht an einer Palme, die hauptsächlich im tropischen Amazonasgebiet wächst», erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Weil die empfindliche Frucht den Transport um die halbe Welt nicht gut wegsteckt, gibt es sie hierzulande vor allem in Form von Pulver, Saft, Kapseln oder auch tiefgefrorenem Püree zu kaufen.

Egal in welcher Form, die Farbe fällt immer auf: Acai-Produkte sind dunkelviolett, fast schon schwarz. Diese Optik kommt durch sogenannte Anthocyane zustande, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. «Außerdem liefern Acai-Beeren uns sehr viel Vitamin C und E und auch Ballaststoffe, Mineralstoffe und ungesättigte Fettsäuren», zählt Daniela Krehl auf.

Belege für Gesundheitswirkungen fehlen

Den Beeren werden allerlei positive Eigenschaften nachgesagt – vor allem durch die Anthocyane: So ist immer wieder zu hören, dass Acai-Beeren Entzündungen hemmen, die Immunabwehr stärken und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen sollen.

Nur: Überzeugende wissenschaftliche Belege dafür fehlen Daniela Krehl zufolge. «Man darf nicht einfach von einzelnen Inhaltsstoffen automatisch auf eine bestimmte Gesundheitswirkung schließen», sagt die Ernährungsexpertin. Auch sind gesundheitsbezogene Aussagen zu Acai-Beeren nach der sogenannten Health-Claims-Verordnung gar nicht erlaubt, Hersteller der Produkte dürfen also gar keine Gesundheitsversprechen machen.

Achtung, Mangan kann Eisenaufnahme hemmen

Acai ist damit keine Wunderbeere – gesund sind die Beeren aber trotzdem. Die Verbraucherschützer raten allerdings dazu, Acai-Produkte nur in Maßen zu verzehren.

Die Früchte enthalten nämlich von Natur aus größere Mengen an Mangan. Wer sehr viel von dem Spurenelement zu sich nimmt, hemmt die Eisenaufnahme des Körpers. Das kann insbesondere für Kinder, Vegetarier und Menschen mit Eisenmangel zum Problem werden.

Gut zu wissen außerdem für alle, die kalorienbewusst essen: Acai-Beeren bestehen fast zur Hälfte aus Fetten, wodurch sie deutlich energiereicher sind als etwa heimische Beeren. Plus: Bowls enthalten oft stark zuckerhaltige Toppings wie Granola.

Diese Alternativen sind günstiger (und klimafreundlicher)

Apropos heimische Beeren: Anthocyane stecken auch in Lebensmitteln, die nicht einmal um den halben Globus reisen mussten – und meist auch preiswerter sind. Große Mengen sind laut der Verbraucherzentrale Bayern zufolge auch in Heidelbeeren, Brombeeren und Holunderbeeren zu finden, blaue Trauben und Rotkohl enthalten den Pflanzenfarbstoff ebenfalls.