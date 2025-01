Abschlusstraining ohne Neuer – Kompany: Er wird dabei sein

Der FC Bayern bestreitet das Abschlusstraining für die finale Vorrunden-Aufgabe in der Champions League ohne Torhüter Manuel Neuer. Schlägt eine große Stunde für den U17-Weltmeister?

München (dpa) – Der FC Bayern hat sich ohne Manuel Neuer auf das letzte Vorrundenspiel der Champions League gegen Slovan Bratislava eingestimmt, plant aber mit dem Torhüter. Der Kapitän war beim Abschlusstraining, von dem nur die ersten rund 15 Minuten für Medienvertreter offen waren, nicht auf dem Rasen. «Manu hat individuell trainiert», sagte Trainer Vincent Kompany und verkündete Entwarnung. «Manu wird auf jeden Fall dabei sein und auf dem Feld stehen.»

Im Gegensatz zu Rückkehrer Dayot Upamecano fehlte dessen kranker Innenverteidigerkollege Eric Dier wie Neuer beim Abschlusstraining. «Eric war ein bisschen krank. Wir sehen keine großen Probleme für morgen. Es kann sein, dass Eric morgen dabei ist», sagte Kompany.

Ulreich gesperrt, Peretz verletzt

Ein Einsatz des 38 Jahre alten Torhüters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wäre für den deutschen Fußball-Rekordmeister auch deshalb besonders wichtig, weil Vertreter Sven Ulreich rot-gesperrt fehlt und Daniel Peretz als weiterer Ersatzmann nach einer Nierenquetschung ausfällt. Neuzugang Jonas Urbig vom 1. FC Köln, der am Vormittag erstmals an der Säbener Straße trainierte, ist für den achten Spieltag der reformierten Vorrunde noch nicht spielberechtigt.

Oder doch die Chance für den U17-Weltmeister?

Sollte Neuer gegen Bratislava ausfallen, könnte die große Stunde für U17-Weltmeister Max Schmitt schlagen. Der Keeper der Bayern-Amateure stand zusammen mit Leon Klanac (17) etwa schon beim Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk hinter Peretz im Münchner Kader. Damals fehlte Neuer wegen eines Rippenbruchs. Sollte Neuer diesmal ausfallen, dürfte der 19-jährige Schmitt zum Profi-Debüt kommen. «Wenn es so kommen sollte, wird er ein gutes Spiel machen», sagte Thomas Müller.

Direktes Achtelfinal-Ticket noch möglich

Vor dem abschließenden Spiel der reformierten Königsklasse steht der FC Bayern mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 17:11 auf dem 15. Platz. Die Qualifikation für die Playoffs ist damit bereits sicher. Der Sprung unter die Top-Acht der Tabelle und somit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist zumindest rechnerisch noch möglich, aber unwahrscheinlich. Die Münchner müssten dazu sieben Plätze in der Tabelle gutmachen. Ansonsten geht es in zwei Playoff-Spielen Mitte Februar um die Qualifikation für das Achtelfinale.