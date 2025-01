Abschied mit Tränen: Marmoush grüßt ein letztes Mal

Frankfurt/Main (dpa) – Die große Bühne gehörte ein höchstwahrscheinlich letztes Mal Omar Marmoush. Der Topstürmer, der Eintracht Frankfurt in den kommenden Tagen in Richtung Manchester City verlassen dürfte, genoss den wohligen Applaus der Fans. Beim überzeugenden 2:0 gegen Borussia Dortmund spielte Marmoush zwar nicht mehr mit – der 25 Jahre alte Ägypter war trotzdem das große Thema des Freitagabends.

Denn: Marmoush zieht es in die Premier League, Meister Man City um Trainer Pep Guardiola ist offenbar bereit für eine Ablöse von bis zu 80 Millionen Euro. Entsprechend bekam der Angreifer mit 15 Saisontoren in zivil den großen Abschied, den ihm nicht nur die Fans, sondern auch all seine hinter ihm stehenden Mitspieler bereiteten.

«Ein Wahnsinnsmoment»

«Omar sollte die beste Verabschiedung überhaupt bekommen. Er ist ein großartiger Typ und hat das voll verdient», sagte Torschütze Rasmus Hojlund nach den bewegenden Szenen vor der Frankfurter Kurve. Nach Sébastien Haller, Luka Jovic und Randal Kolo Muani wird Marmoush der bereits vierte Stürmer, der den Fußball-Bundesligisten aus Hessen in der jüngeren Vergangenheit für eine gewaltige Ablösesumme verlässt.

Anders als bei Kolo Muani, der im Sommer 2023 vor seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain streikte, gehen die Eintracht und Marmoush mit positiven Gefühlen auseinander.

«Das war ein Wahnsinnsmoment, auch in der Kabine. Es ist ein toller Spirit. Jeder gönnt ihm das von Herzen, jeder hat auch Verständnis. Wir wünschen ihm alles Gute, falls das Ding dann durchgeht», sagte Trainer Dino Toppmöller. Die Hessen hatten Marmoush erst vor eineinhalb Jahren ablösefrei vom VfL Wolfsburg geholt.