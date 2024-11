Abgespeckt und stark gemacht – Theon Design 911 R

SP-X/Deddington. Restomod-Spezialist Theon hat ein neues Porsche-911-Umbau-Programm mit dem Kürzel R vorgestellt. In diesem Fall restaurieren und modernisieren die Briten den zwischen 1989 und 1994 gebauten Elfer der Generation 964.

Mit dem tiefgreifenden Umbau und dank neuer Karosserieteile aus Carbon erhält der R ein kraftvolles und zugleich optisch dem Ur-Elfer ähnlicheres Leichtbaukleid. In der Summe aller Maßnahmen soll das Gewicht auf unter 1.000 Kilogramm sinken. Zum Vergleich: Die Modelle der Generation 964 brachten ursprünglich um 1,3 Tonnen auf die Waage.

Außerdem verpflanzt Theon einen neuen Reihensechszylinder mit vier Litern Hubraum ins Heck. Der Sauger liefert über eine Sechsgang-Handschaltung mehr als 500 PS an die mit einem mechanischen Sperrdifferenzial ausgerüstete Hinterachse. Eine leichte Auspuffanlage aus Inconel sorgt für einen Sound, der an den RSR-Rennwagen aus den 70er Jahren erinnert. Den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h soll der R in rund 3 Sekunden schaffen.

Darüber hinaus erhält der Theon 911 R ein neues Fahrwerk, neue Bremsen und eine neue Lenkung. Das neue Setup soll einerseits für eine bessere Performance auf der Rennstrecke und andererseits für mehr Komfort im Alltag sorgen. Sportlich soll es auch im Innenraum zugehen, der mit viel Carbon und Leder ausgestattet ist.

Das hat seinen Preis. Bei 790.000 Pfund, umgerechnet 950.000 Euro, soll es losgehen. Darin noch nicht enthalten sind das Spenderfahrzeug und die vielen möglichen Sonderwünsche, die Kunden vor und während der 18-monatigen Umbauphase in aller Ruhe mit Theon besprechen können. Alles kann, nichts muss. Nur 24 R will Theon bauen.

Mario Hommen/SP-X