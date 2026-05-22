Je jünger, desto besser – das gilt bei Opels Kleinwagenklassiker. Dies schützt ihn aber bei der ersten HU nicht vor allen Problemen. Worauf Gebrauchtkunden achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Unter den Kleinwagen ist der Corsa ein Urgestein, ähnlich dem VW Polo. Allein aufgrund seiner weiten Verbreitung dürfte er vielen Gebrauchtwageninteressenten bei der Online-Suche auf einschlägigen Börsen in die Suchergebnisse rutschen. Was für viele Modelle gilt – je jünger, desto besser -, das gilt auch für den Rüsselsheimer Klassiker. Allerdings nicht uneingeschränkt. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Generationen.

Modellhistorie: In den Jahren 2014 und 2019 kamen die betrachteten Generationen E und F in den Handel. Der eine noch auf GM-Plattform, der andere schon unter der Ägide von Stellantis entwickelt, unter dessen Dach Opel mittlerweile firmiert. Beim bislang letzten Facelift von 2023 bekam auch Opels kleinster eine bulligere Front mit dem sogenannten Vizor-Gesicht im Sinne der aktuellen Designsprache verpasst.



Als erstes Modell der Marke wurde der Corsa auch in einer Mild-Hybrid-Version aufgelegt, die beim Anfahren elektrisch unterstützt und Bremsenergie zurückgewinnen kann.



Der 2014 eingeführte Corsa E bekam keine größere Modellpflege. Und die Vorgeschichte? Mit dem Urmodell A startete Opel die Corsa-Reihe schon 1982, vor mehr als vier Jahrzehnten.



Als erstes Modell der Marke wurde der Corsa auch in einer Mild-Hybrid-Version aufgelegt, die beim Anfahren elektrisch unterstützt und Bremsenergie zurückgewinnen kann. Der 2014 eingeführte Corsa E bekam keine größere Modellpflege. Und die Vorgeschichte? Mit dem Urmodell A startete Opel die Corsa-Reihe schon 1982, vor mehr als vier Jahrzehnten. Karosserie und Varianten: Wer einen Dreitürer möchte, muss zum Vorgänger E greifen, denn den F gibt es nur noch als Fünftürer. Auch motorenseitig ist der ältere Corsa vielseitiger: Ihn gibt es noch in der unter Opelfreunden beliebten Topvariante OPC und als sparsame LPG-Version, die wahlweise mit Autogas fährt. Seit Mitte 2019 wird der Corsa auch als reines E-Auto gebaut, auf das hier nicht weiter eingegangen wird.



Abmessungen (laut ADAC): Corsa E: 4,02 m x 1,74 m x 1,48 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 280 l bis 1.090 l; Corsa F: 4,06 m x 1,77 m x 1,44 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 309 l bis 1.081 l.



Stärken: Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) steht die aktuelle Generation F im Fahrwerkskapitel mit durchgängig guten Noten da, der Vorgänger (E) immerhin mit zuverlässigen Achsaufhängungen und Antriebswellen. Laut «Auto Bild TÜV-Report 2026» hat Generation F keine Probleme mit Ölverlust oder der Abgasuntersuchung (AU). Die Bremsleitungen und -schläuche beider Typen «bleiben mit ihren Mängelquoten insgesamt im Rahmen».



Schwächen: Achsfedern und Lenkgelenke bescheren der Generation E ab einem Fahrzeugalter von sieben Jahren (dritte HU) Probleme. Auch die Funktion der Fußbremse schwächelt dann stark, sowie der laut Report opeltypische Ölverlust am Motor setzt ein.



Aber schon die Auflage F ereilt strukturelle Kritik: Der neueste Corsa gibt sich schon zum ersten Check mit drei Jahren mit erhöhten Bremsscheibenverschleiß und häufig verstelltem Abblendlicht die Blöße.



Aber schon die Auflage F ereilt strukturelle Kritik: Der neueste Corsa gibt sich schon zum ersten Check mit drei Jahren mit erhöhten Bremsscheibenverschleiß und häufig verstelltem Abblendlicht die Blöße. Pannenverhalten: Nach ADAC-Erkenntnis sind neuere Corsa ab Erstzulassungsjahr 2017 zuverlässig. Die Modelle von 2014 bis 2016 landen in der ADAC-Pannenstatistik dagegen im Mittelfeld.



Zu den Pannenschwerpunkten zählen die Anlasser bei Exemplaren von 2015 und 2016, die Starterbatterie ist bei Autos von 2013 und 2014 bzw. 2016 auffällig oft Grund von Panneneinsätzen. Beim Jahrgang 2014 ist das Türschloss an der Fahrerseite oft Anlass für Hilfseinsätze des Clubs.



Zu den Pannenschwerpunkten zählen die Anlasser bei Exemplaren von 2015 und 2016, die Starterbatterie ist bei Autos von 2013 und 2014 bzw. 2016 auffällig oft Grund von Panneneinsätzen. Beim Jahrgang 2014 ist das Türschloss an der Fahrerseite oft Anlass für Hilfseinsätze des Clubs. Motoren: Corsa E: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 51 kW/70 PS bis 152 kW/207 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 55 kW/75 PS und 70 kW/95 PS. LPG (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS.



Corsa F: Benziner (Dreizylinder, Frontantrieb): 55 kW/75 PS bis 107 kW/145 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 75 kW/102 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Corsa (E) 1.2 Active (Dreitürer, 06/2018); 51 kW/69 PS (Vierzylinder); 89.000 Kilometer; 8.326 Euro.

Corsa (E) 1.6 Turbo OPC (Dreitürer, 6/2016); 152kW/207 PS (Vierzylinder); 107.000 Kilometer; 10.884 Euro.

Corsa (F) 1.2 Turbo Mild-Hybrid (6/2024); 74 kW/100 PS (Dreizylinder); 24.000 Kilometer; 16.123 Euro.