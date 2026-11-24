Ab in den Skiurlaub: Wie Sie Ihr Auto sicher beladen

Im Auto können Schlitten, Snowboard oder Ski bei einer Vollbremsung zu gefährlichen Geschossen werden. Worauf es beim Beladen ankommt, damit Sie mit dem Auto sicher in den Winterurlaub starten können.

Stuttgart (dpa/tmn) – Ab in den Winterurlaub: Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte vor der Abfahrt gründlich prüfen, ob Snowboard, Schlitten oder Ski sicher verstaut sind.

Denn selbst, wenn es nur um einen leichten Schlitten aus Plastik geht: Bei einer Vollbremsung kann auch dieser schnell zum gefährlichen Geschoss werden, warnt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). Daher sei es wichtig, Sperriges im Auto nicht einfach oben aufs Reisegepäck zu legen.

Schweres und Sperriges ganz nach unten

Stattdessen sollte man Sperriges sicher verstauen – also am besten ganz nach unten in den Kofferraum packen und dann mit Gurten fixieren. Die Gurte verhindern, dass die Ausrüstung bei einem Ausweichmanöver mit heftigem Bremsen verrutscht, umkippt oder herumfliegt.

Kleinere Gegenstände wie eine Thermoskanne kann man etwa in Staufächern oder verzurrten Taschen sicher unterbringen, damit sie beim scharfen Abbremsen nicht herumfliegen. Schwere Gegenstände verstaut man ebenfalls möglichst tief im Kofferraum. Ist dort kein Platz mehr, sollte man sie in einer Dachbox unterbringen.

Dachbox oder Dachträger?

Eine Dachbox auf dem Fahrzeug kann viel Stauraum bieten. Dort kann man etwa schwere Skischuhe, Stöcke oder Skihelme sicher unterbringen. Beim Beladen ist auf Folgendes zu achten:

die Tragfähigkeit des Dachträgers

die maximale Zuladung der Box

die zulässige Dachlast des Fahrzeugs (das Eigengewicht von Dachbox und Trägern muss eingerechnet werden)

Große Schlitten passen häufig nur aufs Autodach. Für den sicheren Transport braucht man einen geeigneten Dachträger. Auch für Skier gibt es spezielle Dachträger-Modelle, bei denen die Ski nach den Vorgaben des Herstellers fest eingespannt sein müssen.

Skiträger sind laut GTÜ meist preiswerter und leichter als eine Dachbox. Zudem benötigen sie weniger Stauraum im Keller oder auf dem Dachboden. Anders als in der Dachbox sind die Sportgeräte auf dem Dachträger jedoch Nässe, Streusalznebel und Frost ausgesetzt. Schutzhüllen können da eine Lösung sein. Gewöhnliche Skitaschen sind hingegen nicht geeignet.

Von Luftdruck bis Verzurrung: Kontrolle ist besser

Ist das Fahrzeug beladen, sollte man den Luftdruck in den Reifen an das Zusatzgewicht entsprechend anpassen. Unmittelbar vor der Abfahrt ist laut GTÜ wichtig: Die Spanngurte noch einmal überprüfen und kontrollieren, ob die Dachbox oder Skiträger fest sitzen.

Während der Tour sollte man daran denken, dass sich das Fahr- und Bremsverhalten des Autos verändert, wenn es deutlich schwerer ist. Also heißt es: Geschwindigkeit entsprechend anpassen und vorsichtig sowie vorausschauend fahren – und darauf vorbereitet sein, dass Autos mit Dachboxen oder anderen Aufbauten empfindlicher gegenüber Seitenwind reagieren.