93-Yard-Touchdown: Falcons überraschen Rams

Die Los Angeles Rams verlieren in der NFL überraschend gegen die Atlanta Falcons. Rams-Quarterback Matthew Stafford gelingt zwar ein Rekord, er verliert aber auch dreimal den Ball.

Atlanta (dpa) – Die Atlanta Falcons werden in der NFL zwar die Playoffs verpassen, zum Abschluss der regulären Saison sorgen sie aber für Aufsehen: Mit 27:24 (21:0) bezwangen die Falcons die Los Angeles Rams und fuhren damit ihren dritten Sieg nacheinander in der amerikanischen Football-Liga ein. Die Rams, die bereits das Playoff-Ticket gelöst hatten, werden nach ihrer zweiten Niederlage in Serie in der ersten Playoff-Runde sicher auswärts antreten müssen.

Für das Highlight des Spiels sorgte Bijan Robinson von den Falcons: Der Running Back lief Ende des zweiten Viertels über 93 Yards in die gegnerische Endzone, kein anderer Spieler in der Geschichte der Falcons hat bei einem Touchdown aus einem Laufspiel heraus mehr Yards überbrückt. Zane Gonzalez sicherte Atlanta den Sieg, als der Kicker 21 Sekunden vor Spielende ein Field-Goal über 51 Yards verwandelte.

Matthew Stafford wirft 42. Touchdown-Pass der Saison

Beinahe hätten die Falcons noch ihre 21:0-Führung zur Pause verspielt. Nach drei Touchdowns in der zweiten Hälfte glichen die Rams knapp drei Minuten vor Spielende aus. Los Angeles' Quarterback Matthew Stafford warf dabei seinen zweiten Touchdown-Pass der Partie. Mit insgesamt 42 Touchdown-Pässen in dieser Saison führt Stafford nicht nur die NFL an, dem 37-Jährigen gelang damit auch ein persönlicher Bestwert seiner 17-jährigen NFL-Karriere.

Wirklich überzeugten konnte Stafford jedoch nicht: Drei seiner Pässe wurden abgefangen, in den vorherigen 15 Spielen zusammen hatte er nur fünf Interceptions hinnehmen müssen. «Unsere Defensivabteilung hat einen großartigen Job erledigt und einen großartigen Football-Spieler limitiert», sagte Falcons-Cheftrainer Raheem Morris zur Verteidigung des gegnerischen Quarterbacks.