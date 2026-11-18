Himalaya oder Honduras, Marokko oder Mangystau und ja sogar im Harz hat sich der Toyota Land Cruiser als Auto für Entdecker bewährt und den Trends getrotzt. Daher gibt es ihn nun auch schon 75 Jahre.

Köln/Karlsruhe (dpa/tmn) – Eine einsame Piste am Ende der Welt: Von anderen Autos ist nichts zu sehen, und selbst die Schwemme der SUV hat es noch nicht bis hierher gespült. Mutterseelenallein pflügt sich ein weißer Geländewagen durch eine malerische Landschaft. Das Kaspische Meer hat sie vor Millionen von Jahren aus der Erdkruste gefräst. Triumphierend steht er dort, wo früher einmal Meeresgrund war, über Hunderte Meter hohen Klippen und kämpft sich danach hinunter in die tiramisufarbenen Felsen, die Mangystau zum neuesten Traumziel der Reiseblogger gemacht haben.



Der Toyota Land Cruiser ist weit gekommen. Geografisch: Weil es ihn diesmal bis weit in den Westen Kasachstans an die Küste des Kaspischen Meeres verschlagen hat. Man sieht ihn auch von Grönland bis zur Sahara, vom australischen Outback bis zum Himalaya sonst überall, wo Abenteuerreisende das Ende der Welt suchen. Und geschichtlich auch: Schließlich gibt es den Allradler mittlerweile seit 75 Jahren. Damit ist er nicht nur der am längsten gebaute Toyota, sondern mit knapp 14 Millionen Exemplaren auch der meistverkaufte Geländewagen der Welt.

Dennoch steht er im Schatten von G-Klasse, Defender und Wrangler. Weil bei Toyota nie das Marketing das Kommando übernommen hat, sagt Alexander Wohlfarth. Für den Autor («Legende Land Cruiser») und Initiator des Buschtaxi-Treffens ist der Toyota «ein Nutzfahrzeug durch und durch, eher Werkzeug als Spielzeug und ganz sicher kein Lifestyle-Objekt». Und ein Auto, bei dem das Fernweh serienmäßig an Bord ist.

Am Anfang war der Jeep BJ

Dabei fing die Geschichte mit einer Niederlage an. «Sie beginnt 1950 mit einer Entscheidung der in Japan stationierten US-Militärs», so Wohlfarth. Weil die Amerikaner im Koreakrieg gebunden waren, standen sie den Japanern eine eigene Polizei zu. «Und dafür brauchte das Land die passenden Autos».

So beteiligte sich Toyota an der Ausschreibung, bediente sich in aller Eile im Teileregal der hauseigenen Lastwagen. Darüber wurden ein paar grob geformte Bleche gestülpt. Das Ergebnis wurde 1951 «Jeep BJ» genannt – weil es aussah wie ein Jeep und der Motor das Kürzel B trug. Allerdings ging der Auftrag aus Tokio an die Konkurrenz. «Doch wo das Auto schon einmal fertig war, hat Toyota es eben anderen Institutionen angeboten.»

Es brauchte eine gute Show

Der in nur fünf Monaten gebaute Prototyp rumpelte unbeirrt über Tempeltreppen und kletterte am Fuji bis hinauf zur sechsten Station. Danach bestellten Polizei und Behörden die ersten Exemplare des Kletterkünstlers, der damals mit einem 85 PS starken Sechszylinder-Benziner ausgeliefert wurde.

Ein Verkaufsschlager war er trotzdem nicht: Bis Ende 1953 gingen keine 300 Autos an die Kunden. Stattdessen gab es Ärger mit Jeep, weil die Amerikaner ihre Marke schützen wollten. Und so bekam der Geländewagen am 24. Juni 1954 den Namen, den er bis heute trägt: Land Cruiser. Der ist Programm, denn mittlerweile cruist der Toyota durch mehr als 170 Länder.



Zugleich wagte er den Sprung über die Grenzen. Die ersten Exporte gingen nach Pakistan und Saudi-Arabien, ab 1958 folgte mit der zweiten Generation Amerika. Zur Legende wurde der Toyota aber erst mit der dritten Auflage von 1960: Der FJ40 mit dem meist weißen Dach und dem freundlichen Lego-Gesicht gilt bis heute als der schönste und charakteristischste Land Cruiser. Nach Deutschland kam der offiziell erst 1977. «Trotzdem hat der Wagen hier eine treue Fangemeinde», sagt Alexander Wohlfarth. Und deren Treffpunkt verrät schon im Namen, wohin die Reise geht: «buschtaxi.de».

Wer einmal einen der alten J40 aus der historischen Sammlung von Toyota gefahren ist, der weiß, warum. Wo man im aktuellen Modell mit dem kleinen Finger lenkt, braucht man hier die Oberarme eines Preisboxers, um ihn am dünnen Lenkrad auf Kurs zu halten. Dank Blattfedern und Starrachsen hüpft man auf den klapprigen Gartenstühlchen bei jeder Bodenwelle so hoch, dass der Schädel schnell Bekanntschaft mit dem dünnen Blechdach macht. Und «rustikal» ist für das Ambiente aus nacktem Metall noch geschmeichelt.

Doch wenn der 3,4 Liter große Vierzylinder-Diesel mit seinen 90 PS und 216 Nm erst einmal im Kriechgang bergauf brummelt, dann ist es nicht das Auto, das die Grenzen setzt, sondern der Fahrer. Da wird selbst die Sonntagsrunde zum Abenteuerurlaub auf Rädern.

So fühlt sich der Neue an

Wie weit es der Land Cruiser seitdem gebracht hat, merkt man beim Umstieg in die aktuelle Generation (seit 2025). Zwar schaut Toyota beim Design lieber in den Rückspiegel, während sich die G-Klasse zum Luxuspanzer gemausert hat und der Defender zum Designerstück: Mit seiner kantigen Karosse zitiert das neue Modell ganz bewusst die Land-Cruiser-Baureihen 40, 60 und 70.

Doch innen ist aus dem Buschtaxi längst ein Reisewagen geworden. In der ersten Reihe sitzt man fürstlich, in der zweiten noch immer bequem, und der Kofferraum schluckt bis zu 1.934 Liter. Es gibt Bildschirme und Assistenten wie überall, aber auch erfreulich viele Schalter und Taster, grobschlächtig wie Legosteine und genau deshalb so griffig.



Ach unter dem Blech ist er ganz der Alte. Leiterrahmen, Starrachse, Untersetzung und Sperre sind ebenso selbstverständlich wie ein Diesel unter der Haube – ein Stecker kommt Toyota nicht an dieses Auto, schließlich gibt es im Urwald keine Ladesäulen.

Der 2,8 Liter große Vierzylinder mit 204 PS schüttelt sich beim Kaltstart, nagelt ein wenig und lässt sich bei maximal 175 km/h nicht hetzen. Wie ein Bison in der Steppe trottet er gemächlich, aber souverän über den Asphalt. In engen Kurven spürt man die knapp 2,5 Tonnen, die nach außen drängen. Doch mit bis zu 500 Nm zieht er kraftvoll an, die Achtgang-Automatik schaltet unauffällig, und das Fahrwerk bügelt fast jede Unebenheit weg. Mit Preisen ab 85.000 Euro ist aus dem Buschtaxi zudem längst ein Oberklasse-Auto geworden.

Mit Samthandschuhen anfassen muss man ihn aber noch lange nicht. Das bewies er in Mangystau einmal mehr. Erst die Untersetzung rein und dann das Differenzial gesperrt, dann gab's kein Halten mehr. Er wühlte sich durch knietiefe Löcher, sprang über Gräben, an denen andere eine Achse eingebüßt hätten. Und zur Not ließ er sich auch mal am Abschleppseil wieder aus dem Dreck ziehen. Doch nach drei Tagen Staub und Sand und fast 1.000 Kilometern auf Waschbrettpisten klappert nichts. Und wer wissen will, warum er so solide ist, muss nur mal nach dem Bordwerkzeug schauen: Das ist einzeln verpackt und in einer gepolsterten Mulde verzurrt. So baut man für die Ewigkeit.

Unverwüstlich – Oldies aber noch bezahlbar

Diese Unverwüstlichkeit macht auch die Oldies zu dankbaren Autos für Liebhaber – zumal die bei Sammlern noch nicht so richtig angekommen sind. Von den ganz frühen Modellen abgesehen, die auch mal 50.000 Euro kosten, wird er wie ein gewöhnlicher Gebrauchter gehandelt. «Für 15.000 Euro gibt's ein TÜV-fähiges Auto», so Wohlfarth. Angst vor dem Kilometerstand muss man nicht haben: «Bei 300.000 Kilometern ist der Land Cruiser gerade erst so richtig eingefahren und 1,5 Millionen Kilometer sind für ihn keine Herausforderung.»

Deshalb sieht man die alten auch selten in klimatisierten Garagen, sondern «eher in Kiesgruben oder auf ehemaligen Truppenübungsplätzen – selbst wenn sie schon 20 oder 30 Jahre auf dem Buckel haben.»

Und am Ende der Welt. Während die Sonne glutrot hinter dem Kaspischen Meer versinkt, steht der Toyota am Strand von Mangystau, als wäre er genau hier zu Hause – irgendwie ist er das ja auch. Mit dem Ruhestand hat er es auch nach 75 Jahren nicht eilig. Schließlich warten noch so viele Enden der Welt. Oder wie Alexander Wohlfarth sagt: «Wer einen Land Cruiser besitzt, den zieht es nicht auf die Flaniermeile, sondern in die Ferne.»