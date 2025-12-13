71 Jahre alter Darts-Profi bei WM in der zweiten Runde

Paul Lim begeistert als ältester Spieler der Darts-WM im Ally Pally. Nach drei Jahren Pause ist er wieder dabei - und feiert ein erfolgreiches Comeback.

London (dpa) – Paul Lim hat als ältester Teilnehmer dieser Darts-Weltmeisterschaft die zweite Runde erreicht. Der 71-Jährige aus Singapur gewann mit 3:1 gegen den schwedischen Weltranglisten-49. Jeffrey de Graaf. Lim ist nach drei Jahren Pause wieder bei einer WM dabei.

Der «Singapore Slinger» ist ein Publikumsliebling. Er wurde auch gegen de Graaf von den Fans im legendären Ally Pally immer wieder lautstark angefeuert.

«Ich habe gespürt, dass ich die Menge auf meiner Seite habe – vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit, vielleicht an meinem Auftritt. Ich liebe das Spiel einfach», sagte Lim bei Sport1. Er erklärte auch, dass dies nicht seine letzte Teilnahme sei.

Zum ersten Mal trat er bei einer WM im Jahr 1982 an. Acht Jahre später feierte er mit dem Einzug ins Viertelfinale seinen größten Erfolg. Bei eben jener Ausgabe sorgte Lim, der sich nur dank Schützenhilfe bei der Asian Tour für den Jahreshöhepunkt qualifizierte, für den ersten 9-Darter bei einer Weltmeisterschaft überhaupt.