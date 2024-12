617 Meter Höhenrausch: Nervenkitzel auf Highwalk in Hessen

Die neue Fußgänger-Hängebrücke in Rotenburg an der Fulda ist mehr als einen halben Kilometer lang - klingt rekordverdächtig, doch es geht noch krasser.

Rotenburg (dpa/tmn) – Hessen ist um eine Attraktion reicher: Deutschlands zweitlängste Hängebrücke ist in Rotenburg an der Fulda eröffnet worden. Dort können Besucher Nervenkitzel und einen beeindruckenden Ausblick auf dem sogenannten Highwalk erleben.

617 Meter lang und an der höchsten Stelle bis zu 60 Meter hoch ist das Bauwerk, das das Kottenbachtal überspannt. Die Brücke für etwa 4 Millionen Euro verbindet die «Rodenberg Alm» am Förstergraben mit dem Teufelsberg. 84 Tonnen Stahl wurden für die Konstruktion benötigt. Hinzu kommen die 54 Tonnen schweren Tragseile. Errichtet wurde sie in neun Monaten Bauzeit von einem auf Hängebrücken spezialisierten Bauunternehmen aus der Schweiz. Erlaubt sind zeitgleich maximal 600 Fußgänger.

Deutschlands Spitzenreiter ist 48 Meter länger

Deutschlands längste Fußgänger-Hängebrücke befindet sich ebenfalls in Hessen: Der rund 100 Meter hohe und 665 Meter lange Skywalk im nordhessischen Willingen hat sich seit seiner Eröffnung im Juli 2023 zu einem Besuchermagneten entwickelt.

Ursprünglich war der Skywalk als bislang längste Fußgänger-Hängebrücke weltweit angekündigt worden. Sie sollte die «516 Arouca» in Portugal mit 516 Metern Länge übertreffen. Im Mai 2023 öffnete in Tschechien allerdings eine 721 Meter lange Fußgänger-Seilbrücke in 95 Metern Höhe.

Highwalk und Skywalk haben unterschiedliche Bauweise

Neben Länge und Höhe unterscheidet sich laut Highwalk-Geschäftsführer Felix Stuhldreher auch die Bauweise der beiden hessischen Hängebrücken. Der Highwalk sei direkt zwischen den beiden Anlandungspunkten durch die Betonwiderlager frei gespannt. Pylone analog des Skywalks Willingen gebe es nicht. «Zudem hat der Highwalk zur Windstabilisierung einige wenige Abspannseile und keine Hydraulikanlage wie der Skywalk.»

Er selbst habe keine Höhenangst, sagte Stuhldreher. «Wer aber mit Höhe zu kämpfen hat: Es schwankt ein bisschen, aber nicht wahnsinnig stark», beruhigte er. Für Besucher ist der Highwalk künftig täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten orientieren sich am Tageslicht und verlängern sich im Frühjahr und Sommer. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder ab sieben Jahren 7,50 Euro. Bis sechs Jahre ist der Eintritt kostenlos.