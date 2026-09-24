Gemüsebrühe aus dem Glas ist praktisch und bringt schnell Geschmack ins Essen. Manchmal kippt man sich mit dem Trockenpulver aber auch Unerwünschtes in Suppe, Eintopf und Co., zeigt ein Test.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Wärmende Herbstgerichte, mit Pestiziden verfeinert? Das kann laut der Zeitschrift «Öko-Test» (10/2026) passieren, wenn bestimmte Gemüsebrühen zum Kochen verwendet werden. Insbesondere dann, wenn Verbraucher auf konventionelle Produkte zurückgreifen, die kein Bio-Siegel tragen.

Fünf Produkte fielen in einem Test mit insgesamt 27 Gemüsebrühen (teils Gemüsebouillon) mit den Noten «mangelhaft» oder «ungenügend» durch, darunter auch ein Markenprodukt. «In fast allen Brühen mit Gemüse aus konventionellem Anbau hat das Labor mindestens ein, meistens sogar mehrere Pestizide nachgewiesen», heißt es in der Zeitschrift. Bei einem Produkt wurden sogar Spuren von vier verschiedenen Pestiziden festgestellt.

Pestizidmixe kritisch

«Öko-Test» bewertet dabei insbesondere Pestizidmixe – also Mehrfachrückstände – kritisch. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Pestiziden sind nach Einschätzung der Tester nicht ausreichend erforscht. Einige der konkret genannten Wirkstoffe stuft «Öko-Test» als besonders bedenklich ein: Difenoconazol stehe unter Krebsverdacht, Clothianidin und Pyraclostrobin würden als vermutlich reproduktionstoxisch eingestuft. Die im Labor gefundenen Pestizide könnten etwa mit dem Gemüse eingeschleppt worden sein.

Daneben führten aber auch weitere Kriterien zum Punktabzug. Dazu gehörte zum einen ein Salzgehalt, der eine im Test festgesetzte Grenze überschritt (mehr als 0,90 Gramm pro 100 Milliliter zubereiteter Brühe). Auch zugesetzte Aromen und Geschmacksverstärker bewerteten die Tester kritisch.

Eine Beobachtung der Tester: Produkte mit einem insgesamt niedrigen Gemüsegehalt gehen oft auch mit einem vergleichsweise hohen Anteil von Salz und Aromastoffen einher.

Test-Sieger aus dem Bio-Sortiment

Die gute Nachricht: Wer auf Bio-Produkte zurückgreift, macht mit Blick auf die Test-Ergebnisse wenig falsch. Im vorliegenden Test erhielten alle 17 Produkte mit Bio-Siegel mindestens die Note «gut». Die Test-Sieger (Gesamturteil «sehr gut»):

Knorr Bio GemüseBouillon (für 34 Cent pro 1 Liter zubereiteter Brühe)

Rewe Bio Gemüsebrühe mit 20 % Gemüse (für 20 Cent pro 1 Liter zubereiteter Brühe)

Bei den konventionellen Produkten wurden im Test neben den fünf Test-Verlierern auch zwei Produkte mit «gut» und drei mit «ausreichend» bewertet.