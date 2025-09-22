37-Jähriger verletzt Mann durch Tritt gegen den Kopf

Koblenz (ots) -



Am Samstagmorgen (20.9.2025) gegen 9:00 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Koblenz zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 84-jähriger Mann verletzt wurde.



Wie Ermittlungen bisher ergaben, stolperte der 84-Jährige im Bereich der Sitzgruppe über einen abgestellten E-Scooter und fiel zu Boden. Der dort sitzende Tatverdächtige, ein polizeibekannter 37-jähriger Deutscher, trat dem nun am Boden liegenden Mann ohne ersichtlichen Grund und mit voller Wucht mit seinem rechten Fuß (Schuh) gegen den Kopf und entfernte sich anschließend in Richtung Ausgang.



Der 84-Jährige musste von Rettungskräften zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen.



Personen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell