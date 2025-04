Düsseldorf (dpa) – Trotz einer spektakulären Aufholjagd hat Fortuna Düsseldorf die Chance verpasst, erstmals seit fünfeinhalb Monaten wieder den dritten Platz in der 2. Bundesliga zu erobern. Die Rheinländer holten gegen den 1. FC Nürnberg zwar binnen elf Minuten einen 0:3-Rückstand auf, mehr als ein 3:3 (0:2)-Unentschieden gelang ihnen aber nicht mehr. Zuvor waren mit Magdeburg, Elversberg und Paderborn die Konkurrenten im Kampf um Platz drei auch nicht über Unentschieden hinausgekommen.

Nürnbergs Janis Antiste, für den verletzten Jens Castrop neu in der Startelf, brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Mahir Emreli (45.+3) auf 2:0. In der 61. Minute schien Julian Justvan mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung zu sorgen. Doch drei Düsseldorfer Treffer durch die eingewechselten Danny Schmidt (68./71.) und Shinta Appelkamp (79.) sorgten noch für den nicht mehr erwarteten Ausgleich.

Nürnbergs 2:0 durch Emreli aus 35 Metern ins leere Tor

Während die Gastgeber das Spiel dominierten, waren die clever verteidigenden Nürnberger nach Balleroberungen zunächst umso gefährlicher. Nach Antistes Führungstreffer verpasste Emreli in der 30. Minute zunächst noch das zweite Tor für die Nürnberger. In der 38. Minute lenkte deren Verteidiger Fabio Gruber einen Schuss von Düsseldorfs Torjäger Dawid Kownacki gerade noch übers Tor. Zehn Minuten später lief in der letzten Aktion der ersten Halbzeit Emreli allein aufs Tor zu und schoss aus 35 Metern am weit vor dem Tor stehenden Keeper Florian Kastenmeier vorbei ins leere Tor.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Düsseldorf das Risiko. Die Nürnberger verteidigten allerdings zunächst weiter sehr klug und blieben mit ihrem Umschaltspiel hochgefährlich. Erst nachdem Justvan das Spiel mit dem 3:0 entschieden zu haben schien, kam Düsseldorf unerwartet zurück, der Sieg gelang aber nicht mehr.