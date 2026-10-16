Keine Lust auf Aufschneiden und Aushöhlen? Auf selbstgemachte Kürbisdeko muss man dennoch nicht verzichten. Hier sind Alternativen für alle, die keine Fratzen schnitzen wollen.

Köln (dpa/tmn) – Sie sind der Halloween-Klassiker für Haus und Garten: ausgehöhlte Kürbisse mit geschnitzten Fratzen und einem Teelicht drinnen. Doch es geht auch anders – und zwar ganz ohne zeitraubendes Auskratzen und Auslöffeln.

Die DIY Academy in Köln schlägt dafür etwa silbrig leuchtende Kürbisse vor – mit transparentem Paketband und Lichterkette – und weiße Kürbisse mit Glitzermuster. Oder als etwas weniger gruselige Alternative: niedliche Kürbisse mit Kulleraugen oder Reißzweckmündern.

Drei Ideen:

1. Leuchtende Halloween-Kürbisse mit Paketband und LED

Dafür brauchen Sie laut den DIY-Experten aus Köln:

einen Kürbis oder eine kürbisähnliche Form

Frischhaltefolie

transparentes Paketband

eine batteriebetriebene LED-Lichterkette

ein paar Zweige

eine Schere und einen Cutter

So geht's:

Umwickeln Sie den Kürbis zunächst vollständig mit Frischhaltefolie. Nun den Kürbis mit dem transparenten Paketband fest umkleben – und zwar in vielen überlappenden Schichten bis eine stabile Hülle entsteht.

Die Hülle an der dicksten Stelle längs von oben bis zur Mitte des Bodens mit einem Cuttermesser aufschneiden. Dann den Boden über Kreuz einschneiden. Den Kürbis über die Öffnung im Boden vorsichtig aus der Hülle lösen.

Jetzt die Hülle wieder in Form bringen und den Längsschlitz mit ein bis zwei Lagen Paketband verschließen.

Durch das offene Loch am Boden können Sie nun die Deko stecken: Zweige etwa oder worauf Sie eben Lust haben. Anschließend kommt noch die Lichterkette in die Kürbishülle. Sie soll den durchsichtig-milchigen Klebeband-Kürbis laut DIY Academy sanft von innen leuchten lassen.

2. Weiße Kürbisse mit Glitzerfratzen

Dafür brauchen Sie:

Kürbisse, gern in verschiedenen Größen

Pinsel, Bleistift und Schere

weiße Bastel- oder Wandfarbe

schwarzes Glitzerpulver

Und so geht's:

Bemalen Sie den Kürbis vollständig mit der weißen Farbe.

Sobald die Farbe getrocknet ist, können Sie eine Fratze mit Mund und Augen oder andere Motive mit einem weichen Bleistift auf den Kürbis zeichnen.

Nun Vielzweckkleber auf die Bleistiftlinien auftragen.

Bestreuen Sie den Kürbis, solange der Kleber noch feucht ist, mit schwarzem Glitzerpulver.

Den Kleber gründlich trocknen lassen. Anschließend das überschüssige Pulver abklopfen.

3. Kürbisse mit Reißzweckengesicht

Dafür brauchen Sie:

Kürbisse

Reißzwecken, etwa in Silber oder Gold, oder Wackelaugen

Und so geht's:

Drücken Sie die Reißzwecken einfach mit der Hand in die Schale der Kürbisse. So können Sie nette Gesichter, gruselige Fratzen oder Muster nach Wahl auf den Kürbis bringen. Kleber oder Ähnliches brauchen Sie dafür nicht.

Wer mag, kann auch mit Wackelaugen arbeiten. Die müssen dann allerdings aufgeklebt werden.