Ein Teenager findet in einem unscheinbaren Kleidercontainer eine Lakers-Jacke mit dem Schriftzug einer Basketball-Ikone. Es stellt sich heraus, dass sie echt ist - und sehr wertvoll.

München (dpa) – In den USA ist eine Trainingsjacke von Basketball-Legende Wilt Chamberlain für 89.000 Dollar verkauft worden. Das Kuriose daran: Vor Kurzem lag diese noch in einem Klamottencontainer eines Secondhandladens und wurde von einem Teenager für 3,07 Dollar erworben. Erst danach stellte sich heraus, dass der 1999 gestorbene NBA-Rekordspieler Chamberlain genau diese kurzärmelige Jacke in den Finalspielen 1972 getragen hatte.

«Besser geht es nicht», sagte der glückliche Finder Quinn Brown, der das Kleidungsstück über das Auktionshaus Sotheby's veräußerte, laut der Nachrichtenagentur AP. 89.000 Dollar sind umgerechnet knapp 78.000 Euro.

Chamberlain hält NBA-Fabelrekord

Chamberlain war in 1960er und Anfang der 1970er Jahre ein Star in der NBA und gilt bis heute als einer der dominantesten Akteure der Liga-Historie. 1962 schaffte er in einer Partie 100 Punkte – das gelang keinem anderen NBA-Profi. Mit insgesamt 31.419 Punkten liegt er an Rang acht der ewigen Scorerliste.

Der 2,16 große Basketballer feierte zwei Meisterschaften; die erste 1967 mit den Philadelphia 76ers, die zweite just 1972 mit den Los Angeles Lakers. Aus der Finalserie jener Saison, in der Chamberlain auch noch zum wertvollsten Spieler gewählt wurde, stammt auch die nun aufgetauchte Trainingsjacke.

Geschätzter Wert bei Auktion aber nicht erreicht

Quinn Brown erzählte, dass er in einem Wohltätigkeitsladen außerhalb der Stadt Oregon im Januar bemerkte, wie jemand die Lakers-Jacke mit dem Schriftzug von Chamberlain zurück auf einen Stapel warf. Der junge Mann verkauft gebrauchte Kleidung online weiter und griff sofort zu. Nachdem er zunächst selbst recherchiert hatte, dass die Jacke echt sei, wurde ihm das später von Sotheby's bestätigt. Das Auktionshaus schätzte den Wert auf 150.000 bis 250.000 Dollar – so viel sprang bis Auktionsende am Montag aber nicht heraus.

Im Jahr 2023 hatte Sotheby's schon ein Trikot von Chamberlain aus jener Finalserie gegen die New York Knicks 1972 versteigert – für 4,9 Millionen Dollar.