Miami (dpa) – Vier Tage vor dem Duell mit dem FC Bayern München hat der argentinische Spitzenclub CA Boca Juniors bei seinem Auftaktmatch in die Club-WM einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Gegen Benfica Lissabon kassierte der 35-malige Meister in Miami in Überzahl ein zweites Gegentor und spielte 2:2 (2:1).

Benfica-Verteidiger Andrea Belotti sah nach Intervention des VAR die Rote Karte (70. Minute). Der argentinische Fußball-Weltmeister Nicolás Otamendi traf in der 84. Minute dennoch zum Ausgleich. Kurz darauf war aber auch das argentinische Team nur noch zu zehnt: Nicolas Figal sah nach einem brutalen Tritt die Rote Karte (88.) und wird gegen den FC Bayern gesperrt sein. Durch das Unentschieden der Rivalen kann der deutsche Rekordmeister schon im zweiten Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale klar machen.

Zwei Argentinier treffen gegen den argentinischen Spitzenclub

Zuvor hatten Miguel Merentiel (21.) und Rodrigo Battaglia (27.) die Boca Juniors mit 2:0 in Führung geschossen. Angel Di Maria – wie Otamendi Weltmeister mit Argentinien – erzielte durch einen umstrittenen Foulelfmeter noch vor der Pause den Anschlusstreffer für Benfica (45.+3). Auch bei dieser Entscheidung war der VAR maßgeblich beteiligt. Der bereits ausgewechselte Boca-Profi Ander Herrera beschwerte sich so lautstark, dass er auf der Bank die Rote Karte sah und gegen den FC Bayern ebenfalls nicht spielen darf.

Im Hard Rock Stadium von Miami, in dem der FC Bayern in der deutschen Nacht zu Samstag (3.00 Uhr MESZ/DAZN) auf die Boca Juniors trifft, sorgten die 55.574 Fans beider Mannschaften für gute Stimmung. Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino saßen auch zahlreiche Ex-Stars des Weltfußballs auf der Tribüne. Benfica hatte mehr Ballbesitz, geriet aber dennoch verdient in Rückstand. Boca Juniors, Heimatclub von Fußballlegende Diego Armando Maradona, nutzte zwei Schläfrigkeiten auf der rechten Abwehrseite Benficas aus. Benfica steigerte sich und erarbeitete sich einen Punkt.