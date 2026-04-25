3. Fußball-Liga
2:1 gegen Verl: VfL Osnabrück vor Zweitliga-Aufstieg
VfL Osnabrück - SC Verl
Osnabrücks Jannik Müller (r) verliert den Zweikampf vor dem Tor zum 0:1 gegen Verls Berkan Taz.
David Ebener. DPA

Der VfL Osnabrück steht kurz vor der Zweitliga-Rückkehr. Nach einem späten Siegtor gegen Verl könnte die schon morgen feststehen.

Osnabrück (dpa) – Der Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück könnte schon an diesem Sonntag perfekt werden. Durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga mit 2:1 (0:1) gegen den SC Verl.

Ob der VfL schon morgen feiern oder den Aufstieg im nächsten Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am 3. Mai aus eigener Kraft schaffen kann, entscheidet sich beim Auswärtsauftritt des FC Energie Cottbus bei Viktoria Köln (13.30 Uhr/MagentaSport). Sollte der Tabellendritte verlieren, stünde die Zweitliga-Rückkehr des VfL schon vor den abschließenden drei Spieltagen fest.

© dpa-infocom, dpa:260425-930-992740/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren