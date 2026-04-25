Der VfL Osnabrück steht kurz vor der Zweitliga-Rückkehr. Nach einem späten Siegtor gegen Verl könnte die schon morgen feststehen.

Osnabrück (dpa) – Der Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück könnte schon an diesem Sonntag perfekt werden. Durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga mit 2:1 (0:1) gegen den SC Verl.

Ob der VfL schon morgen feiern oder den Aufstieg im nächsten Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am 3. Mai aus eigener Kraft schaffen kann, entscheidet sich beim Auswärtsauftritt des FC Energie Cottbus bei Viktoria Köln (13.30 Uhr/MagentaSport). Sollte der Tabellendritte verlieren, stünde die Zweitliga-Rückkehr des VfL schon vor den abschließenden drei Spieltagen fest.