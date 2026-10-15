Die eine ist Junioren-Weltmeisterin. Die andere gewann schon vor über 40 Jahren einen WM-Titel. Bei der Tischtennis-EM trifft die Deutsche Annett Kaufmann jetzt auf eine 63 Jahre alte Gegnerin.

Ljubljana (dpa) – Bei der Tischtennis-EM in Slowenien kommt es an diesem Freitag zu einem spektakulären Generationen-Duell. Dann trifft die deutsche Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann (20) im Achtelfinale des Einzel-Wettbewerbs auf die 63 Jahre alte Ex-Europameisterin Ni Xia Lian. Die gebürtige Chinesin spielt seit 1991 für Luxemburg.

«Es sind über 40 Jahre Altersunterschied. Sie könnte meine Mama sein – und fast schon meine Oma», sagte Kaufmann über ihre nächste Gegnerin. Und fügte noch mit einem Lachen hinzu: «Gegen sie habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Aber mal gucken. Ich versuche mal, über sieben Sätze zu spielen, damit ich da vielleicht einen Vorteil und die bessere Kondition habe.»

Bevor Kaufmann 2006 überhaupt geboren wurde, gewann Ni Xia Lian mit China bereits die Mannschafts-Weltmeisterschaft 1983 sowie für Luxemburg die Einzel-EM-Titel 1998 und 2002. In Paris wurde sie 2024 mit 61 Jahren zur ältesten Spielerin, die je in der olympischen Geschichte ein Tischtennis-Match gewann. Ihr Ziel ist es, 2028 in Los Angeles zum siebten Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen.

Für das Spiel gegen Kaufmann qualifizierte sich Ni Xia Lian durch einen 4:3-Sieg gegen Margarita Pesotska aus der Ukraine. «Man hat schon gesehen: Sie hat wirklich gut durchgehalten bis zum siebten Satz», sagte die deutsche Meisterin dazu. Kaufmann selbst gewann in der zweiten Runde in 4:2 Sätzen gegen Xiaoxin Yang aus Monaco.