20-Jähriger rast mit Sportwagen durch Mannheimer Zentrum

Ein junger Mann wird in Mannheim mit stark überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Für die Polizei ist er kein Unbekannter.

Mannheim (dpa) – Ein junger Mann ist mit einem Sportwagen mehr als 100 km/h schnell in einer Tempo-20-Zone in der Mannheimer Innenstadt gefahren. Laut Polizei ist der 20-Jährige kein Unbekannter: Er sei schon mal mit einem anderen Sportwagen und gleichem Verkehrsverhalten erwischt worden.

Diesmal sei der Wagen des Mannes am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen. Zudem sei der 20-Jährige mit geringem Abstand an zwei Fahrradfahrern vorbeigerast. Eine Streife habe ihn schließlich gestoppt. Gegen den Mann werde nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben.