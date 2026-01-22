Bei kühlen Temperaturen hierzulande kann ab Freitag wieder beobachtet werden, wie Promis in australischer Hitze Haarsträubendes machen, um Essen und Ehre zu bekommen. Wer ist diesmal dabei?

Murwillumbah (dpa) – Der australische Busch hat ab Freitag wieder ein paar Bewohnerinnen und Bewohner mehr – denn das RTL-Dschungelcamp geht in nächste Runde. Unter anderem werden die frühere Frau von Fußballstar Michael Ballack, Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger jr. und der Musiker Gil Ofarim ins Camp einziehen, um sich Prüfungen stellen, die in der Vergangenheit mitunter nicht immer leicht zu ertragen waren – auch für die Zuschauenden.

Für das Davor und das Danach während der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» hat die Gästeliste des Camps auch in diesem Jahr wieder ausreichend Sprengkraft-Potenzial: So werden am Freitagabend zur Primetime auch Samira Yavuz und Eva Benetatou in Australien aufeinandertreffen. Die eine war schwanger mit ihrem zweiten Kind, als der Kindsvater sie mit der anderen betrog. So manch einer würde wohl lieber mit jemand anderem bei tropischen Temperaturen in Down Under rund 850 Kilometer nordöstlich von Sydney am Lagerfeuer sitzen.