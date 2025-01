15 deutsche Städte wollen Spiele bei Frauen-EM 2029

Das Interesse für eine Austragung der Europameisterschaft der Fußballerinnen 2029 ist in Deutschland groß. Gleich 15 Städte haben sich mit ihren Stadien als Spielorte beworben.

Frankfurt/Main (dpa) – 15 Städte in Deutschland möchten bei einer erfolgreichen Bewerbung für die EM der Fußballerinnen 2029 Spiele austragen. Neben Berlin mit dem Olympiastadion bewarben sich Dortmund, Frankfurt, München, Stuttgart, Bremen, Leipzig, Wolfsburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln und Rostock.

«Das große Interesse ist ein starkes Zeichen für den Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland. Wir gehen mit Topstandorten und einer hohen Motivation in den weiteren Bewerbungsprozess», sagte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

Vorauswahl im Februar

Nach Prüfung der Unterlagen will das DFB-Präsidium bereits im Februar eine Vorauswahl potenzieller Spielorte treffen. Bis zum 12. März muss der DFB die vorläufigen Bewerbungsunterlagen für die Austragung der EM 2029 an die UEFA übermitteln. Bis 27. August müssen final alle Unterlagen eingereicht werden. Im Dezember 2025 entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über den Ausrichter. Die EM soll mit 16 Teams in voraussichtlich acht Stadien ausgetragen werden.