13.000 Menschen demonstrieren in Gießen gegen rechts

In Hessen und Rheinland-Pfalz sind am Samstag etwa 25.000 Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen. Die größten Demonstrationen fanden in Gießen, Darmstadt und Mainz statt.

Gießen/Mainz (dpa) – In zahlreichen Städten in Rheinland-Pfalz und in Hessen haben heute etwa 25.000 Menschen gegen einen Rechtsruck in Deutschland demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, setzten sich am Nachmittag in Gießen nach einer Kundgebung gegen rechts 13.000 Menschen in Bewegung. In Darmstadt versammelten sich am Mittag 8.000 Menschen. Die erwartete Zahl von rund 1.000 Teilnehmern wurde damit deutlich übertroffen.

Bereits am Vormittag fand in Mainz eine Demonstration unter dem Motto «Eine Welt, die zusammenhält – Mainz wählt Zusammenhalt» statt. Die Polizei zählte etwa 4.000 Teilnehmer.

Zudem riefen in mehreren Städten anlässlich einer bundesweiten Aktion die «Omas gegen Rechts» zu Demonstrationen auf. In Kassel kamen etwa 800 bis 1.000 Menschen zusammen. Weitere kleinere Kundgebungen der «Omas gegen Rechts» mit wenigen hundert Teilnehmern gab es in Frankfurt und Kaiserslautern.

Bereits am vergangenen Wochenende waren Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Viele protestierten gegen die gemeinsame Bundestagsabstimmung von Union und AfD zur Verschärfung der Migrationspolitik.