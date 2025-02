1:1 in Wolfsburg: Bochum verpasst ersten Auswärtssieg

Wolfsburg (dpa) – Dem VfL Bochum haben im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nur wenige Minuten zum ersten Saison-Auswärtssieg gefehlt. Beim Europa-League-Kandidaten VfL Wolfsburg kassierte der zuletzt erstarkte Abstiegskandidat erst in der Schlussphase das Gegentor zum 1:1 (0:0). Eine Woche nach dem Derbysieg gegen Borussia Dortmund verpasste der VfL damit die nächste Überraschung nur knapp.

Vor 23.772 Zuschauern brachte Erhan Masovic die Bochumer in der 50. Minute in Führung. Der Ausgleich von Mattias Svanberg fiel erst knapp zehn Minuten vor Schluss (81.). Ein weiterer Wolfsburger Treffer von Mohammed Amoura (64.) war zuvor nach dem Einsatz des Videobeweises wieder aberkannt worden.

Torschütze Masovic verhindert Wolfsburger 1:0

Das Duell der beiden ältesten Bundesliga-Trainer nahm zumindest in der ersten halben Stunde den erwarteten Verlauf. Bochums Dieter Hecking (60) ließ vor dem eigenen Strafraum eine stabile Abwehrreihe aus fünf Verteidigern aufbauen. Wolfsburgs Ralph Hasenhüttl (57) ließ darauf seine vier Angreifer Mohammed Amoura, Jonas Wind, Tiago Tomás und Patrick Wimmer los.

Und sie sind sehr schnell, wechselten häufig die Positionen, aber prallten an der Bochumer Abwehr auch ab wie an einer Wand. Gefährlich wurde es nur nach Bochumer Fehlern: So lief Amoura in der elften Minute nach einem missglückten Rückpass von Bernardo auf einmal allein auf Timo Horn zu und scheiterte an dem Torwart der Gäste. Der Algerier rappelte sich noch einmal auf wollte den Ball im Nachsetzen ins leere Tor befördern, doch Masovic war schneller da und klärte die Situation.

Heckings Team hatte erst in der 28. Minute seine erste Chance, als Wolfsburgs Ersatztorwart Marius Müller nach einem Kopfball des völlig frei stehenden Georgios Masouras eine tolle Parade zeigte. Doch diese Szene veränderte den Spielverlauf.

Auf einmal spielte Bochum mutiger, griff den anderen VfL deutlich früher an – und verpasste bei einem Drehschuss von Philipp Hofmann (36.) zum zweiten Mal vor der Pause die Führung.

An diese Strategie hielt sich der Abstiegskandidat auch nach der Pause. «Die anderen Mannschaften merken: Scheiße, Bochum ist da», hatte Hecking noch vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club in einem Sky-Interview gesagt. Und so kam es auch. Der 26 alte Bosnier Masovic beförderte den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor.

Nicht gegebenes Tor weckt Wolfsburg auf

Wolfsburg reagierte geschockt auf diesen Gegentreffer und die Bochumer verpassten es in dieser Phase, das 2:0 nachzulegen. Masouras und Hofmann vergaben eine Doppelchance (53.). Ein Volleyschuss von Matus Bero landete in den Armen von Torwart Müller (61.).

Amouras vermeintlicher Ausgleich zählte zwar wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht, weckte die Wolfsburger aber immerhin wieder aus ihrer Lethargie. In den letzten 25 Minuten drängten sie energisch auf den Ausgleich.

Nach einem Eckball rettete Svanberg dem Favoriten wenigstens noch einen Punkt. Trotzdem blieb es am Ende dabei, dass die «Wölfe» in dieser Saison bislang doppelt so viele Auswärts- (6) wie Heimsiege (3) geschafft haben. Mit einem Platz unter den besten Sechs wird es angesichts dieser Bilanz schwierig.